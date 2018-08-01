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Уходят ветераны: скончался Токий Владимир Иванович

Уходят ветераны: скончался Токий Владимир Иванович
После продолжительной болезни ушел из жизни бендерчанин Токий Владимир Иванович, заслуженный учитель Молдавской ССР, отличник народного образования СССР и МССР.

Владимир Иванович Токий родился 27 сентября 1925 года под Мариуполем в греческой семье юриста Ивана Феофановича Токия и его жены Киры Георгиевны, в девичестве Экзархо, дочери священника. Волею судьбы Владимир Токий оказался в Молдавии, и город Бендеры стал его второй родиной, к которой он прикипел душой и сердцем, безраздельно отдав себя служению детям, т.е. будущему страны и народа.

Именно в Молдавии Токий, в детстве мечтавший о морской службе, по окончании вначале учительского, а затем педагогического института стал учителем.
За 60 лет педагогической деятельности (1953-2013) усилиями и энтузиазмом В.И. Токия в г. Бендеры были созданы или усовершенствованы три учебных заведения: СШ № 14 (пригород Протягайловка), интернат № 2 и созданная с нуля школа-интернат для слабослышащих, в котором он создал обездоленным детям, в буквальном смысле слова, санаторные условия.

На протяжении 20 с лишним лет (1991-2013) В. Токий возглавлял Дворец детского и юношеского творчества (ДДЮТ), где через систему дополнительного образования в самом Дворце и его пяти филиалах, созданных по инициативе директора в городских микрорайонах (одновременный охват до 2000 детей и подростков), педагогический коллектив под его руководством вложил огромный труд в нравственно-патриотическое и эстетическое воспитание не одного поколения городской детворы. Одновременно он взялся за работу по восстановлению разрушенного во время войны 1992 года здания кинотеатра «Дружба», чтобы создать там молодёжный Центр эстрадно-циркового направления.

Прощание с известным бендерчанином и ветераном педагогической деятельности состоится во вторник, во дворце культуры им. П.Ткаченко, в 10 часов.
  • Сегодня, 21:19
  • DTV
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