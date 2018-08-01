Случилось ЧП - спортивно-оздоровительном лагере "Юность", что расположен в селе Меренешты, заболели дети. И не один ребенок. Восстановим картину событий:
- Первые заезд начался 20 июля, а уже 22 июля к врачу лагеря обратились дети с различными жалобами. Врач им дал жаропонижающее и анальгин и отправил назад. - По ряду данных, число заболевших дошло до 35 человек. Однако врач и руководство лагеря не извещают о случившемся контролирующие органы. - 23 июля в Бендерской горбольнице оказались трое детей, остальных отправили на попечение, читай - лечение, к родителям. - 26 и 27 июля заболевает еще порядка 7 ребят - Предварительный диагноз, который ставят им в лагере - вирусная инфекция. - В лагерь выезжает команда специалистов санэпидстанции, которая устанавливает, что из 10 работников пищеблока 5 человек (!) заражены золотистым стафилококком. В продуктах питания находят также стафилококк!!! - Несмотря на ситуацию, вторая смена в лагере все равно начинается. Опять же, по ряду данных, случаи болезни детей продолжаются... - В социальных сетях (а официальные источники информации молчат, как в рот воды набрали) начинается шум: люди возмущаются, требуют предать огласке, ищут ответы на вопрос - как это могло случиться. Ходят слухи о более 80 человек пострадавших. - Начинается третий заезд в лагерь... - Наконец волна общественного возмущения прорывает завесу молчания, официальные структуры вынуждены закрыть третий заезд. Как сообщается на сайте Бендерской государственной администрации 3 августа: "Из-за обращений за медицинской помощью в связи с ухудшением общего состояния здоровья отдыхающих в лагере «Юность» досрочно прекращена третья смена для детей из спортивных и городских отрядов в целях проведения дезинфицирующих мероприятий".
17 августа на Первом республиканском канале выходит передача "Опасное оздоровление. Вопрос дня", в которой принимают участие представители прокуратуры Республики и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. У меня после нее возникло еще больше вопросов по ситуации.
Оказывается, лагерь "Юность" был открыт без необходимого разрешения медиков! Как это произошло? Кто дал отмашку начинать заезд? Явно, что это происходило не по личной инициативе директора лагеря.
Да кто такой директор лагеря? В интернете распространялась информация, что он ранее не имел никакого профессионального опыта в этом направлении.
Еще более поразило, когда главврач Бендерской санэпидстанции рассказал, что причина отравления установлена - это пирожные, которых детям выдали 250 штук.
Увольте, где логика? Пирожные выдали в первую смену, а дети болели и во второй смене - не понятно. Да и потом, после информации о том, что каждый второй работник пищеблока носитель стафилококка - пирожные это просто начало разговора.
Как можно понять из передачи, анализы переданы в Кишинев для выяснения более полной картины заболевания. В лагере устранили нарушения и открыли его для детей. Директор понесет самое сильное наказание: по словам представителя прокуратуры Приднестровья, ему впаяли штраф порядка 1840 рублей. Врачу лагеря - чуть меньше. И всё!!!
Единственное позитивное сообщение, что президент заставил проверить все детские оздоровительные лагеря, и таких серьезных случаев не выявлено.
Какие выводы надо сделать после случившегося? 1. Достаточно острая ситуация продемонстрировала, что власти не дали оперативную информацию, что породило много слухов и волнений. До сих пор непонятно, что предпринималось руководством города Бендеры в этом направлении. 2. Не ясно, чем все-таки заболели дети. А раз так, то от чего их все же лечили? 3. Руководство лагеря допустило серьезнейшие нарушения. Уже за это в старые советские годы снимали с должностей и возбуждали уголовные дела. Очевидно, ориентиры сегодня другие. 4. Встает вопрос об отсутствии контроля за работой лагеря со стороны госадминистрации. До сих пор непонятно, кто курировал его работу. Городские власти молчат. Выскажу мнение: кадровая работа явилась одной из причин случившегося
Кстати, очень похожая ситуация была в Тараклии: 24 июня, через три дня после открытия смены в детском лагере отдыха «Чайка» было госпитализировано 25 детей с высокой температурой, головной болью слабостью. Мэр Тараклии не стоял в стороне: подключившись к расследованию ситуации, он сообщил тогда, что «симптомов пищевого отравления нет». «Врачи считают, что резкий перепад температуры и влажности воздуха вызвал вспышку энтеровирусной воздушно-капельной инфекции». В свою очередь, 29 июня Минздрав сообщил, что дети отравились в результате употребления зараженных продуктов. Кроме того, спецкомиссия установила целый ряд нарушений, ставших причиной ЧП. Среди них: - Открытие лагеря без санитарной авторизации. - Допуск персонала к рабочему месту без прохождения медицинского освидетельствования; - Обеспечение объекта, в том числе пищеблока, водой из небезопасного источника; - Недостаточная подготовка персонала пищеблока с точки зрения гигиены; - Несоблюдение технологических процессов при предварительной обработке и готовке блюд; - Формальное отношение руководства лагеря к вопросу состояния здоровья работников пищеблока.
Ну как, похоже? Практически один в один! И знаете, что после этого сделал мэр Тараклии? Он попросил прощения у родителей детей и подал в отставку. И это несмотря на то, что был очень уважаемым руководителем города. Просто у него свое понятие чести.
Лето заканчивается, и выводы придется делать. Ведь допускать столь вопиющего случая больше нельзя. Ждем продолжения разговора. Григорий Воловой