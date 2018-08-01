С 1 сентября 2018 года приднестровские автомобили будут официально допущены к международному дорожному движению. Соответствующие поправки вступили в силу 17 августа и были опубликованы в «Официальном мониторе» («Monitorul Oficial») Молдовы. Отныне автовладельцы Приднестровья смогут получать нейтральные номерные знаки и путешествовать по территории других стран. На нейтральных знаках не будет нанесена государственная символика Молдовы или Приднестровья.
Правила распространяются на все транспортные средства, включая мотоциклы, велосипеды со вспомогательным двигателем, прицепы. Выдавать номерные знаки будут отделения Агентства государственных услуг в представительствах приднестровских городов Бендеры и Рыбница. Тем автолюбителям, чей транспорт находился в собственности до 24 апреля 2018 года и был оформлен в населенных пунктах левобережья Днестра и в правобережном городе Бендеры, не придется оплачивать пошлину на импорт и предоставлять таможенные документы.
Однако всем без исключения придется представить документы, подтверждающие место жительства и право собственности, а также дать расписку о достоверности информации. При этом зарегистрированные транспортные средства могут быть отчуждены без уплаты таможенных пошлин.
Документ об участии приднестровских транспортных средств в международном транспортном движении был подписан представителями Кишинева и Тирасполя 24 апреля 2018 года.