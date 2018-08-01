Хочется в очередной раз признаться в своей любви к жемчужине Приднестровья – Бендерской крепости! А именно к концертам классической музыки, которые проходят уже второй раз в красивой уютной обстановке. Собрав на крепостной площади более двух тысяч людей, которые посвятили вечер уникальному для обоих берегов Днестра событию, классическая музыка вновь прозвучала у древних башен бастиона.
Этот концерт ждали с прошлого года и 19 августа этого года по приглашению сотрудников крепости Национальный молодежный оркестр Молдовы вернулся с турне «La La Play» в древнюю цитадель. После громкого успеха 2017 года, Национальный молодежный оркестр Молдовы к удовольствию меломанов снова выступил в Бендерской крепости, наполнив древнее сооружение праздничной атмосферой. В ходе нынешнего турне 16 молодых музыкантов, журналистов, фотографов и режиссеров посещают 12 населенных пунктов на расстоянии в две тысячи километров и организуют концерты классической музыки. Как и в 2017 году мероприятие было организовано при финансировании Европейского Союза (ЕС) в рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия», внедряемой ПРООН.
«…ЕС очень гордится тем, что помогает возобновить сотрудничество между двумя берегами, а также тем, что примет участие в ближайшем будущем в восстановлении этого уникального исторического памятника, которым является Бендерская крепость», - отметил Фабьен Шаффер, менеджер проектов в Делегации ЕС в Республике Молдова.
«В 2016 году мы поняли, что нам нужно из Кишинева отправиться в районы, где люди не имеют возможности слушать академическую музыку, поэтому родился La La Play - проект, который мы очень любим и который многому научил нас. Благодаря этой экспедиции мы воспользуемся потенциалом искусства создания мостов и озвучиваем некоторые текущие темы, о которых мы иногда забываем говорить», - сказал Андриано Мариан, директор Национального молодежного оркестра Молдовы и руководитель проекта: «Все концерты проходят под открытым небом, в местах, где по большей части никогда не было классической музыки. Целью проекта является популяризация туристических сокровищ Молдовы и выделение важных тем: потенциальный туризм; содействие доверию между двумя берегами Днестра и пр. Турне направлено на продвижение важных социальных тем путем исполнения классической музыки... Более чем приятно осознавать, что музыка построила прекрасные отношения между двумя берегами».
Бендерчан и гостей города ждало музыкальное представление, которое развернулось на небольшой, но уютной сцене. Стоит отметить, что зрителей нынче было намного больше, чем в прошлом году, а зона отдыха с тюками сена позволяла им расслабиться сидя или даже лежа. Некоторые зрители-экстремалы заняли места на своеобразной «галерке»: сидя на краю крепостной стены и в ее проемах. Бесконечно можно было слушать необычное звучание знакомых и незнакомых произведений классики в исполнении духового квартета, трепетное исполнение известных произведений: «Лунный Свет» Клода Дебюсси, вальса «Граммофон» Евгения Доги, фрагмента из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига… Незабываемые впечатления! А чарующие звучи «Бессамэ мучо» заставили пританцовывать даже ребятишек! Компактное расположение участников и гостей мероприятия гарантировало успех праздника: музыканты находились в непосредственной близости от зрителей, что давало возможность детям рассмотреть каждый инструмент и услышать отдельно его звучание. Ребятишкам было еще и крайне любопытно наблюдать за музыкантами во время игры: мастерское владение инструментами буквально завораживало, а нерв пальцев, мимика лиц заставляли их с интересом вглядываться во вдохновенные лица исполнителей... Для взрослых шедевры мировой классики посреди монументальной красоты старинной крепости, вечерней прохлады были волшебством, фантастикой, сказкой!
Лично от себя хотелось бы заметить: мы с семьей были в прошлом году на концерте Национального молодежного оркестра Молдовы, и я очень рада, что нынче вновь удалось побывать на его выступлении. Этот концерт дал зарядку положительными эмоциями не только мне, но и многим зрителям, а детская программа, которую можно смело охарактеризовать «Песни да пляски, игры да сказки», не оставила равнодушными не только детей, но и взрослых: даже меня вовлекли в игру, заставив участвовать в конкурсе. Было забавно смотреть на разрисованные мордашки ребятишек, с увлечением прыгающих, соревнующихся и играющих со сказочными персонажами - для маленьких зрителей выступали аниматоры. Небольшая ярмарка декоративных изделий и продажа прохладительных напитков, мороженого, закусок и пр. создавали атмосферу непринужденности и комфорта. Для гостей проводились бесплатные экскурсии по крепости, работали национальная и европейская кухня, выставки-продажи изделий hand-made, ремесленные мастер-классы.
Следует отметить: Программа, финансируемая Европейским Союзом «Поддержка мер по укреплению доверия», внедряемая ПРООН Молдова, активно способствует укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра путем участия представителей деловой среды и гражданского общества в совместных проектах. Отдельная благодарность организаторам фестиваля и хозяевам цитадели за столь яркое и незабываемое мероприятие. Надеемся, что фестиваль станет регулярным и традиционным в цикле мероприятий Бендерской крепости. Татьяна Сергеева, НП «ЭтЭкО» Фото Валерия Кругликова