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Опасные пляжи Затоки и Курортного: где на Украине от отдыха лучше отказаться

Опасные пляжи Затоки и Курортного: где на Украине от отдыха лучше отказаться
Какие пляжи на Украине небезопасны для купания: где лучше отдохнуть в соседней стране.
Сезон отпусков еще не окончен, более того, впереди у молдавских бюджетников сразу девять выходных дней. Остаток лета многие из наших соотечественников стараются провести у моря, выбирая для данной цели Украину. Об этом свидетельствуют хотя бы пробки на границе со страной-соседкой. Однако прежде, чем отправиться на отдых на морское побережье Украины, стоит проверить, не внесен ли тот или иной пляж в «черный» список не рекомендованных для купания.
Власти соседней страны признают, что на некоторых пляжах стоит воздержаться от отдыха, так как морская вода не соответствует санитарным нормам, и от купания там лучше отказаться.

Так, по данным Минздрава Украины, не рекомендуется купаться в зоне отдыха поселка городского типа Затока (Лиманский район), а также в зоне отдыха села Курортное «Будакская коса». Не стоит отдыхать в Николаевской области в зоне «Яхт-клуб» и на пляже «Прибой».
Проверки на этих пляжах проводились с 10 по 16 августа.

Следить за состоянием пляжей на украинском побережье Черного моря можно онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, где размещена интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха.
Источник: Sputnik.md
  • Сегодня, 07:39
  • DTV
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