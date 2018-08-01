За Тимошенко готовы проголосовать 17,1% из тех, кто уже определился с выбором

В тройку лидеров электоральных симпатий украинцев вошли Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко.

Народный депутат, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг.



Так, за Тимошенко готовы проголосовать 17,1% из тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.



За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Юрия Бойко – 8,9%, Владимира Зеленского – 8,5%, Олега Ляшко – 8,1%, Петра Порошенко – 7,8%, Святослава Вакарчука – 6,6%, Евгения Мураева – 4,2%.



Также отметим, что среди тех, кто намерен голосовать, действующий президент Петр Порошенко упал в показателях ниже Владимира Зеленского и Олега Ляшко, за него готовы отдать голоса всего 4,8% из всех опрошенных. Примерно столько же голосуют и за Святослава Вакарчука. А из тех, кто определился, разница между Порошенко и нардепом Евгением Мураевым, который пока не заявлял о президентских амбициях, составляет всего 3,6%.



Антирейтинг возглавляет Петр Порошенко: почти половина респондентов проголосовали бы за него ни в коем случае. За Юлию Тимошенко не проголосовали бы 28,5%, Арсения Яценюка – 26,9%, Олега Ляшко – 26,2%.



Опрос группы Рейтинг проводился 22 июня – 5 июля 2018 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3200 респондентов. Погрешность не более 1,7%.