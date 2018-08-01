Как сообщают официальные источники, бендерские депутаты приняли решение об учреждении городской награды «За вклад в развитие города Бендеры» I, II, III степеней, приуроченной ко дню празднования 610-й годовщины первого летописного упоминания о городе Бендеры.



Данная награда будет являться второй по значимости муниципальной наградой после звания «Почётный гражданин города Бендеры». Также решением сессии была создана наградная комиссия, которая в ближайшее время определит, кто будет представлен к данным наградам. В состав данной комиссии войдут представители городского Совета народных депутатов и государственной администрации города Бендеры.