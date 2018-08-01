В 27-ую годовщину провозглашения независимости Республика Молдова остается столь же нерешительной в том, что касается своего прошлого, настоящего и будущего, считает президент страны Игорь Додон.

Тем не менее, глава государства выразил надежду, что жестокие уроки позволят нам выработать в будущем более взвешенный подход. По его мнению, три самые большие ошибки, совершенные за 27 лет независимости, находятся на поверхности.



«Первой является гражданская война на Днестре, которая привела к человеческим жертвам, ненависти и сепаратизму. Второй большой ошибкой был совершенно безответственный отказ от богатого экономического наследия МССР. Первая некомпетентная и ультранационалистская власть допустила уничтожение заводов, фабрик, колхозов, домов культуры, животноводческих комплексов, садов. Были уничтожены сельское хозяйство, инфраструктура на селе, производственный и экспортный потенциал страны. Страна до сих пор не может прийти в себя после этого кризиса. Третьей ошибкой, имеющей катастрофические последствия, является отказ власти и так называемой элиты от нашей молдавской идентичности. Они заменили ее на румынскую и создали путаницу в умах молодежи. В результате очень многие граждане Республики Молдова лишились национального сознания, патриотизма и любви к Родине, а у политиков нет государственной концепции, которой руководствовалась бы власть, независимо от политической окраски», — объяснил Игорь Додон в интервью порталу tribuna.md.



В плане успехов Игорь Додон отметил сопротивление призывам унионистов.

«Мы не отдали страну в руки иностранцам, не дали себя аннексировать, сохранили нейтралитет и государственность, не отказались от Православия в обмен на антисемейные и аморальные псевдоценности. В то же время, несмотря на внешнее давление и вызовы, нам удалось сохранить хорошие отношения с соседями и нашими зарубежными партнерами. Мы восстановили некоторые более давние отношения и создали новые. Мы зарекомендовали себя как независимое и суверенное государство в международных отношениях», — подчеркнул президент.



Восстановление межэтнического мира после приднестровского конфликта — это, по мнению Додона, еще один наш успех.

«Для страны, которая прошла через войну, экономические кризисы и отток населения, думаю, что мы еще неплохо справились. Мы прошли через очень трудные времена, но я надеюсь, что наши самые важные достижения еще впереди», — заявил он.