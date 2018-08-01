22 августа в Верховном суде ПМР продолжился политически мотивированный судебный процесс над депутатом Верховного Совета ПМР Олегом Хоржаном. В зал суда, наконец, явился последний проходящий по надуманному делу «потерпевший» - министр внутренних дел ПМР Руслан Мова. Напомним: в ходе предыдущего заседания Олег Хоржан потребовал от судей привлечь Руслана Мову к административной ответственности за подчеркнуто пренебрежительное отношение к суду, выражающееся в систематическом игнорировании судебных заседаний.
В самом начале заседания Олег Хоржан выступил с ходатайством об отводе нынешнего состава суда на основании обстоятельств, дающих основания подозревать этих судей в предвзятом отношении к лидеру приднестровских коммунистов. В частности, Олег Олегович с начала судебного разбирательства направил в адрес суда 33 обращения с требованием обеспечить его законные права на переписку, платные телефонные переговоры и встречи с родственниками. Однако все они остались без удовлетворения.
Более того, на предыдущем судебном заседании один из судей прямо заявил Хоржану, что его «не для того изолировали, чтобы он сейчас имел возможность вести переписку, встречаться и говорить по телефону с кем бы то ни было». Олег Олегович считает такую формулировку явным и совершенно необоснованным нарушением закона, т.к. изоляция от общества является наказанием для осужденных преступников, но никак не мерой пресечения по политически мотивированным уголовным делам. Однако суд ходатайство о собственном отводе предсказуемо отклонил.
Затем свои показания на процессе дал «потерпевший» министр внутренних дел ПМР. Он повторил слово в слово все то, что до него, как под копирку, писали его подчиненные. Руслан Петрович, видимо, не зря дольше всех готовился к выступлению на процессе – легенда в его устах поначалу казалась наиболее слаженной по сравнению с предыдущими путанными исполнениями.
Однако уже первые вопросы судей застали рассказчика врасплох. Он даже не смог толком объяснить, когда написал заявление о совершенном в отношении его преступлении, заявив, что после якобы прозвучавших оскорблений Хоржана сел в машину и уехал… но потом понял, что его оскорбили, и решил вернуться в здание ГУВД, чтобы написать заявление.
Когда же вопросы «потерпевшему» начал задавать Олег Хоржан, то диалог, с подачи министра, и вовсе скатился к базарной перепалке. На вопрос Хоржана, с какой целью Мова плюнул в него, выходя из здания ГУВД, тот заявил, что «если плюнул бы, то Хоржан бы утонул». Что называется, без комментариев!
Дальше - больше. Так, Руслан Мова, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, заявил, будто ему ничего не известно о доставлении в ГУВД 2 июня женщин и стариков - участников встречи Олега Хоржана с избирателями. И это при том, что подчиненные Мовы намеренно провоцировали Олега Хоржана на решительные действия, принуждая супругу и невестку депутата на ночь глядя явиться в милицию! При том, что «правоохранители» имели на руках повестки, которые могли бы просто вручать гражданам в случае отказа ехать в ГУВД незамедлительно, но предпочитали делать «хватай-таскай»…
В конце концов, как ни защищали судьи Мову от неудобных вопросов Олега Хоржана, (в частности - о том, почему 2 июня милиция полдня бездействовала, не предупреждая участников встречи депутата с избирателями о якобы «несанкционированном» характере данного мероприятия), нервы министра не выдержали: он заявил, что больше не будет отвечать на вопросы Хоржана, чтобы не свидетельствовать против себя. Как тут не вспомнить известную шутку о том, что главное в ходе следственных действий - не выйти на самих себя…
После Мовы в суде выступили еще несколько его подчиненных, которые с разной долей путаницы рассказывали о событиях того дня. Наиболее примечательным оказалось выступление последнего свидетеля, который к сегодняшнему моменту успел уволиться из милиции, в связи с чем, видимо, нежелание нести ответственность за лжесвидетельство возобладало над корпоративной солидарностью.
Так, если на этапе следствия он, как и все милиционеры, повторял заезженную пластинку об «оборванных» Хоржаном погонах, то в суде уже не настаивал на том, что будто бы видел «срывание погонов» лично. По его словам, на следствии он давал показания со слов «потерпевших», а теперь говорит не о «срыве» погонов Хоржаном, а о «попытке срыва».
Таким образом, в очередной раз стало очевидно, что все обвинения в адрес лидера приднестровских коммунистов высосаны из пальца, а уголовное дело шито белыми нитками. Однако ждать от заангажированного суда справедливого решения по данному делу не приходится. Борьба за честное имя Олега Хоржана продолжается. Следующее заседание пройдет в Верховном суде ПМР в пятницу, 24 августа, в 14.00. Источник