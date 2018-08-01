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Бендеры: горим и режемся...

Бендеры: горим и режемся...
О возгорании в одном из частных домовладений на ул. Шестакова стало известно во втором часу дня. Прибывшим по указанному адресу огнеборцам потребовалось 10 минут для полной ликвидации воспламенения. В результате пожара хозяйка жилья лишилась холодильника. Также под воздействием огня оплавилась и закоптилась потолочная плитка. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

В ходе разбирательства стало известно, что 73-летняя владелица дома в момент ЧП находилась на даче. В жилье оставались 10-летние девочка и мальчик – внуки потерпевшей, приехавшие в гости. Увидев разгоравшееся пламя, дети выбежали во двор и стали звать на помощь. Соседи вызвали пожарных.

Сумма материального ущерба составила 3000 рублей ПМР. По предварительному заключению специалистов причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Кровавой обоюдной расправой завершилось для двух мужчин застолье в квартире дома на ул. Интернационалистов. В половине восьмого утра скорая помощь привезла обоих пострадавших в городскую больницу. О пациентах с колото-резаными ранами медики сообщили милиционерам.
В ходе разбирательства было установлено, что травмы друг другу знакомые причинили, находясь под воздействием алкоголя. 39-летний гость, житель с. Протягайловка, ударил хозяина жилья ножом в грудь. 31-летний владелец квартиры в ответ нанёс удар ножом в левую ногу приятеля.

По факту причинения вреда здоровью ведётся разбирательство. Пациенты направлены для прохождения амбулаторного лечения.


  • Сегодня, 07:04
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