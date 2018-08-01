В Приднестровье в период с 17 по 23 августа зарегистрировано 230 заявлений и сообщений о преступлениях. По 177 из них в течение суток установлены подозреваемые лица, сообщает пресс-служба МВД ПМР.



Согласно представленным данным, зарегистрирован один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, раскрыты 3 грабежа, 3 изнасилования (подозреваемые установлены) и 42 кражи (18 раскрыты по горячим следам).



Выявлено и задокументировано 11 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 12 преступлений в сфере экономики – лица установлены по всем фактам.



Сотрудниками ОВД были разысканы 14 преступников из числа объявленных в розыск.



За минувшую неделю в результате ДТП ранения различной степени тяжести получили четверо человек, погибших нет. Выявлено 27 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения



Зарегистрировано 47 дорожных аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1509 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения.



На территории Приднестровья зарегистрировано 8 пожаров. Погиб 1 человек по причине неосторожного обращения с огнем.