Законодатели предлагают внести поправки в закон «О государственной границе ПМР», регламентирующие правоотношения, связанные с пропуском лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу. Напомним, сегодня основанием для их пропуска через границу является наличие действительных документов. Но как быть, если вы не являетесь собственником машины, а управляете ею на основании доверенности, а вам надо по всяким надобностям попасть, например, в Одессу? Пропустят через границу или нет?



А тут уже надо разбираться. Дело в том, что сегодня многие водители «рулят» по доверенности, выполненной в простой письменной форме (написанной от руки или распечатанной на «компе») и не заверенной у нотариуса. Такое «облегченное» право им «даровано» законом «О безопасности дорожного движения» и постановлением правительства от 2 июня 2017 года № 126 «Об утверждении Правил дорожного движения Приднестровской Молдавской Республики». Однако, как показывает практика, если вы с такой доверенностью «сунетесь» на границу, то вас с большой долей вероятности завернут обратно – для пресечения границы нужны либо действительные документы на транспортное средство, либо заверенная у нотариуса доверенность.

Как же так, возмущаются водители – есть же закон, разрешающий «простые» доверенности, но он, получается, действует как-то избирательно. Сотрудники таможенных органов, пограничной службы и законодатели заверяют, что никакого разночтения в законодательной базе в этом деле нет, и объясняют, что доверенности, выполненные в простой письменной форме, могут использоваться исключительно на территории республики, но данное правило не распространяется на случаи перемещения транспортных средств через государственную границу ПМР.



Однако пограничники и таможенники, «заворачивающие» на границе водителей с простой доверенностью и требующие от них «действительных документов», несколько лукавят – все дело в том, что в действующем законодательстве нет определения понятия «действительные документы». Что это такое, что под этим термином следует понимать?



И вот тут-то на авансцену вступают законодатели – чтобы прервать поток жалоб, чтобы «помирить» водителей и блюстителей пограничного порядка, чтобы, наконец, «заткнуть» законодательную брешь, они подготовили примечание к соответствующему закону, в котором раскрыли, что такое «действительные документы», необходимые для предъявления при пересечении государственной границы Приднестровской Молдавской Республики.



Итак, в соответствии с данным примечанием, под действительными документами на транспортное средство признаются следующие документы (цитирую законопроект):

а) свидетельство о регистрации транспортного средства, а при наличии прицепа - и на прицеп, в случае если транспортным средством управляет лицо, указанное в свидетельстве о регистрации транспортного средства, или в случае если в транспортном средстве находится лицо, указанное в свидетельстве о регистрации транспортного средства;



б) свидетельство о регистрации транспортного средства, а при наличии прицепа - и на прицеп и нотариально заверенный документ (или разрешение на маршрут, или путевой лист, или договор аренды), подтверждающий право владения, пользования или распоряжения данным транспортным средством, а при наличии прицепа - и на прицеп, в случае если транспортным средством управляет лицо, не указанное в свидетельстве о регистрации транспортного средства, или в случае отсутствия в транспортном средстве лица, указанного в свидетельстве о регистрации транспортного средства.



К слову, требование действительных документов (или же нотариально заверенной доверенности) при пересечении границы – не ноу-хау наших властей, не их законодательная прихоть. По такому пути идут во многих странах, в том числе СНГ. В соседней Украине, к примеру, если автомобиль принадлежит третьему лицу, понадобится нотариальная доверенность на право распоряжения транспортным средством с прописанным в ней правом выезда за границу либо временное регистрационное свидетельство. Более того, в признанной многими странами мира (в том числе и Приднестровьем) Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам содержится специальная норма, из которой следует, что на территории другой страны могут быть признаны только документы, изготовленные или засвидетельствованные учреждением или специально на то уполномоченным лицом и скрепленные гербовой печатью. Рукописная доверенность к таковым, увы, не относится.



Посему, если вы собираетесь в ближайшие деньки «рвануть» на «чужой» машине на одесские, затокские и прочие пляжи, чтобы закрыть летний сезон, сначала загляните к нотариусу…

Иван Загоруйко

