Этот постулат парламентарии республики намерены закрепить законодательно – путем внесения соответствующих поправок в закон «О паспорте гражданина Приднестровской Молдавской Республики». Авторы законодательной инициативы – депутаты Г.Антюфеева и Г.Дьяченко – объясняют их принятие ни много, ни мало необходимостью …снижения социальной напряженности среди граждан республики. Которая, в свою очередь, возникает при обмене паспортов – если вы до сих пор являетесь обладателем паспорта СССР, но желаете получить паспорт гражданина ПМР, то при обмене советский раритет у вас изымут.
Паспорт СССР также изымается и уничтожается в случаях, если с его помощью невозможно идентифицировать личность; в него незаконно внесены изменения или в него необходимо внести изменения; в нем отсутствуют отдельные предусмотренные законом записи или эти записи не соответствуют действительности; он не соответствует правовому статусу владельца.
Но для многих обладателей «краснокожей корочки», среди которых преимущественно люди пожилого возраста, она является своеобразной нитью, связывающей их с прошлым, памятью и частью истории советского периода, поэтому они просят советский паспорт при обмене на приднестровский не изымать. Законодатели их просьбам вняли и разработали законодательную инициативу, в соответствии с которой на законодательном уровне будет закреплена обязанность паспортных столов осуществлять возврат паспорта гражданина СССР заявителю. Механизм возврата паспорта гражданина СССР будет предполагать его аннулирование. Аннулирование паспорта будет производиться путем проставления оттиска штампа «Аннулировано» на первой странице.
КОМУ интересно
Поправки в закон «О паспорте гражданина Приднестровской Молдавской Республики»
2. Пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: «2. Паспорт гражданина СССР, содержащий указание на принадлежность к гражданству Приднестровской Молдавской Республики (наличие отметки, вкладыша о гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и т.д.), признается действительным и бессрочным для внутреннего пользования; изъятию, повреждению или уничтожению не подлежит.
В случаях, установленных подпунктами а), б), в), д) статьи 4 настоящего Закона, а также при изъявлении желания о получении паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики, паспорт гражданина СССР не изымается, а аннулируется и возвращается заявителю. Аннулирование паспорта производится путем проставления оттиска штампа «Аннулировано» на первой странице».