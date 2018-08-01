В 2012 году в закон «Об исполнительном производстве» были внесены поправки, которые осложнили жизнь злостным неплательщикам алиментов – в отношении них были введены временные ограничения на выезд из страны. Поясним - если у должника по исполнительному листу накопится задолженность свыше 100 РУ МЗП (свыше 1800 – 2000 рублей), то судебный исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на его выезд из республики до исполнения им обязательств (возврата долга) или до достижения согласия сторонами.

Говорят, мера была эффективной, заставлявшей нерадивых папаш вспоминать про оставленных ими детей.



Но сегодня парламентарии посчитали ее чрезмерно строгой и препятствующей трудовой деятельности самих должников - чтобы заработать себе на жизнь и на возврат долгов, выплату алиментов многие из них вынуждены покидать пределы республики, у многих работа сопряжена с постоянными разъездами (экспедиторы, курьеры, водители такси и др.). А их тормозят на границе, тормозится и работа.



Законодатели предлагают снять ограничения для должников, правда не для всех - законопроект прописывает, что ограничение на выезд не применяется в отношении лиц, осуществляющих трудовую деятельность, связанную с выездом за пределы ПМР до 24 часов в сутки.



Послабления в этой части предлагается давать и тем должникам, которым требуется лечение за пределами республики – общеизвестно, наши медучреждения оказывают не все виды медицинских услуг.



Озаботились парламентарии и судьбой должников, ранее осужденных за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, нетрудоспособных родителей или супруги (а) (ст.153 Уголовного кодекса). В соответствии с действующим законодательством, таким лица после исполнения наказания запрещено заниматься педагогической деятельностью. А если вдруг у них нет никакого другого образования, если вдруг они ничем, кроме педагогики, не могут заработать себе на жизнь, наконец, если вдруг в них пропадает второй Макаренко, задались вопросами авторы законодательной инициативы и решили, что таких должников можно допустить к детям. Тем более, что, по их мнению, совершенное ими преступление в виде невыплаты алиментов не связано с высокой общественной опасностью, не направлено на причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетним, да и учебные заведения ощущают кадровый дефицит. Но возникает вопрос, чему может научить чужих детей учитель, когда-то забывший о своих собственных.



Спорным является и умозаключение депутатов о том, что злостное уклонение от выплаты средств на содержание детей не направлено «на причинение им вреда жизни и здоровью». Поговорите с матерью, брошенной супругом, оставшейся одной с ребенком или двумя-тремя – она расскажет, что постоянная нехватка средств еще как влияет и на качество жизни ребенка, и его здоровье.

Но, тем не менее, законодательная инициатива разработана, ее судьбу будут решать парламентарии на сессии Верховного Совета после окончания летних каникул.

Семён Погребняк

