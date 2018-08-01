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Почем обеды для маленького народа?

Почем обеды для маленького народа?
Календарный и финансовый 2018 год плавно движется к своему завершению, а парламентарии продолжают «кроить» бюджет этого года. По распоряжению правительства в него внесены изменения, касающиеся предельного размера платы за питание детей.

Так, в государственных (муниципальных) организациях образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования он будет составлять:
1) с режимом работы до 12 часов – в размере до 1 РУ МЗП в день; с режимом работы 12 и более часов – в размере до 1,3 РУ МЗП в день;

2) оба родителя (единственный родитель) которых являются работниками бюджетной сферы по основному месту работы, в организациях с режимом работы до 12 часов – 0,7 РУ МЗП в день; с режимом работы 12 часов и более – 1 РУ МЗП в день;

3) оба родителя (один из родителей, единственный родитель) которых являются военнослужащими миротворческих сил, а также военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, в организациях с режимом работы до 12 часов – 0,7 РУ МЗП в день; с режимом работы 12 часов и более – 1 РУ МЗП в день;
б) за питание детей в государственных (муниципальных) школах-интернатах (за исключением специальных (коррекционных) школ-интернатов) – до 1 РУ МЗП в день;
в) в государственных (муниципальных) организациях образования, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования для детей в возрасте:
1) 7-11 лет – до 0,82 РУ МЗП;
2) 12-17 лет – до 0,97 РУ МЗП;
3) для обучающихся проживающих в общежитиях организаций образования в возрасте 7-11 лет – до 1,64 РУ МЗП; 12-17 лет – до 1,94 РУ МЗП;
г) в государственном образовательном учреждении «Республиканский кадетский корпус им. светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического» министерства внутренних дел – до 1 РУ МЗП в день.
  • Сегодня, 06:14
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