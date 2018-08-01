Как сообщает Надежда Бондаренко в социальной сети Фэйсбук, "24 августа в Верховном Суде прошло еще одно заседание по уголовному (а, фактически, по политическому) делу Олега Хоржана. Как известно, депутат приднестровского парламента обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти», хотя в действительности все было «с точностью до наоборот» - работники Тираспольского ГУВД применили грубое насилие в отношении Олега Олеговича, выкидывая его из помещения, когда он пытался выяснить судьбу незаконно задержанных людей…



Кроме того, Хоржана обвиняют в «оскорблении представителя власти», то есть министра внутренних дел Р.П. Мовы. (Достойно удивления, что этот министр попадает в «потерпевшие» уже не первый раз).

На прошедшем судебном заседании начали, наконец, выступать свидетели защиты, которые раскрывают подлинные обстоятельства дела. Однако позиция судей и явно обвинительный уклон в рассмотрении данного дела остаются неизменными.



Считая, что суд относится к нему, мягко скажем, необъективно, О.О. Хоржан ранее заявил этому составу суда отвод, но судьи, посовещавшись, решили сами себя не отводить. Также Олег Олегович заявлял ходатайство о приглашении нотариуса, поскольку считает, что правящий режим заинтересован в его физическом устранении, и хотел бы составить завещание… Однако до сегодняшнего дня даже его просьба о приглашении нотариуса не выполнена, хотя уж это суду ничего не стоило сделать! Об этом О.О. Хоржан сказал в ходе заседания 24 августа.



Кроме того, Олег Олегович заявил, что, в нарушение существующих норм УПК, ему упорно не разрешают свиданий с друзьями и близкими, и даже прекратили давать свидания с родителями, - подобные действия он расценивает как психологическое давление, имеющее целью склонить его к признанию несуществующей «вины».



Тем не менее, лидер коммунистов, депутат Верховного Совета Олег Хоржан держится твердо и уверенно, стараясь вселить в души своих близких, друзей и сторонников надежду на благополучный исход дела".