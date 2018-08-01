Помните анекдот про три конверта? Когда начальник уходя передает своему приемнику три конверта и говорит чтобы тот их вскрывал последовательно когда уже будет полная Ж...ПА. . В первом " Вали все на предшественника". Во втором " Начинай реформы". В третьем " Готовь три конверта". К этому анекдоту мы еще вернемся. А сейчас немного лирики.
Одним из факторов, определяющих непрофессионализм власти является отсутствие системности и продуманности в действиях. В народе это называется шараханьем из стороны в сторону.
А теперь конкретика.. Команда недопрофессионалов решила взяться за вопрос патентов в Приднестровье. Кстати этим же вопросом был озабочен и Шевчук , который в октябре 2013 года руками Правительства решил загнать патенщиков в лоно ООО. Бурная дискуссия на Правительстве, пару выговоров и осознание им социального аспекта этого шага все таки не дали ему воплотить ту фобию в жизнь. Но пришли эти, которые решили что с их приходом жизнь в Республике началась с нуля. Ни прошлый опыт ни решения прошлой власти их не интересуют. Они засучив рукава ваяют. И самое интересно что строЮт эти проЖекты те, кто вообще ничего тяжелее карандаша в руках не держал, а про бизнес патенщиков они знают только то, что эти гады ездят в Одессу, покупают там товар и тут втридорого продают. И еще зарабатывают миллионы. Правда то, что половина рынков полупустые а бутики уже даже не предлагают в аренду так как большая половина из них пустые, это сим деятелям невдомек. И то, что большая часть тех, кто на свой страх и риск , иногда отрывая от семьи ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ пытается заработать чтобы прокормить свою семьи, этих чинуш не интересует. Кстати именно эти чинуши получают иногда отнюдь не маленькие ( эксклюзивные в виде эксперимента) зарплаты ИМЕННО ИЗ ТЕХ ДЕНЕГ , которые отдают в том числе и патенщики. Причем ОНИ ИХ ОТДАЮТ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ заработал он что то или нет. Но в высоких кабинетах озабочены борьбой с миллионерами. Правда под этим лозунгом попадут под раздачу как раз большинство тех, кто еле сводит концы с концами.
Было у меня желание проанализировать предложения Правительства и попробовать отметить моменты, на которые нужно было бы обратить внимание. Но.... Я так понимаю что они сами с усами. И что принцип " А Васька слушает да ест" этот принцип работы нынешних. Ну и флаг вам в руки и транспарант на шею. И зубило в зубы. Нынешняя власть с упоротой настойчивостью копает себе яму.
И еще. Хочу обратиться к нашим единогласным депутатам ВС ПМР. В ваших рядах есть много политиков и экономистов с опытом, в отличии от новой команды веселых и молодых реформаторов. Я понимаю, что решение по борьбе с патенщиками родилось не в кабинетах Правительства, а скорее в здании по ул ...... И это усложнит ваш выбор при рассмотрении этого вопроса. (я про изменения в законе об Индивидуальном Предпринимательском патенте). Ваше решение и ваши аргументы очень бы хотелось услышать ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА, а не интерпретации ТСВ и Первого Приднестровского. Я про возобновление прямых трансляций заседаний ВС ПМР. До выборов в ВС ПМР остается порядка двух лет. И решение по этому закону могут вам тоже поставить в вину, когда вы будете пытаться пройти в следующий созыв ВС ПМР. Помните, что скороспелое решение Правительства в вопросе предпринимательского патента это вопрос ВЫЖИВАНИЯ многих семей в Приднестровье. Сказки про миллионщиков это всего лишь информационная шумиха, под соусом которой Правительство пытается протолкнуть поставленную ему задачу.
Ну и вам наши младо реформаторы один совет. Перед тем как что то отменять нужно что то предложить, Причем то что вы предлагаете должно быть по крайней мере НЕ ХУЖЕ. Перед тем как пытаться людей втолкнуть в ООО запишите себе несколько тезисов. Первый. Бизнес должен заниматься заработком денег а не формированием кучи отчетов и статистик КОТОРЫЕ ПО БОЛЬШОМУ ТО СЧЕТУ НИ КОМУ НИ ВСРАЛИСЬ. Второе. уберите возможность у чиновника, того самого паразита, которому бизнес платит из своей прибыли зарплату, а он его за это кошмарит, право уничтожать бизнес. За свои решения чиновник ЛЮБОГО РАНГА должен нести персональную ответственность, в том числе и в вопросах , когда из-за его действий бизнес недополучил прибыль. А то закорючка какого то клерка может остановить или даже убить бизнес и за это никто не понесет ответственности. Начнут бояться беспределить - будут другие решения и другие результаты.
И последнее. Научитесь НЕ ВРАТЬ. Что вы, нынешние, что Шевчук, всегда пытаетесь найти какое то космическое оправдание очевидным вещам. Да, патентная система в том виде в котором она сейчас существует, себя изжила. Так скажите об этом честно и сделайте предложение. Но у вас же остался принцип фирмы, откуда многие из вас выходцы. ЧЕРЕЗ КОЛЕНО и похрен. Я понимаю, что вы таким образом издеваясь на народом пытаетесь проверить на сколько еще хватит терпения у наших граждан. Видимо надеетесь на то, самые буйные и решительные уже давно осваивают просторы России, а те кто остался будут молчать в тряпочку и со страхом возмущаться на кухне или под одеялом. А вы будете рассматривая их из окон служебных авто будете посмеиваться над ними. .Может все таки не стоит дергать тигра за усы? Может все таки стоит научиться уважать народ, который вас выбрал и привел к власти и перестать творить над ним эксперименты? Подумайте на досуге то, о чем я написал. Может пригодиться.
И теперь к конвертам. Я так понимаю подошла очередь второго конверта. Ссылки на тяжкое наследие Шевчука уже не работают?