После долгого молчания спустя получения заявки на аккредитацию на пресс-конференцию президента ПМР Вадима Красносельского "Днестр ТВ", 30 августа пресс-служба "выдала на гора" отказ. Формальный повод - не на той бумаге и не в том виде. С 22 августа мучались, думали, ждали в какой форме отказать. Чего нас так боятся? Видимо есть за что и почему. Хотя: есть "Днестр ТВ" на пресс-конференциях или нет, вопросы-то никуда не уходят, а ответы на них ждут люди. Пора эту истину понять власть имущим. А то начнет народ думать, что слаба нынче власть в коленках.