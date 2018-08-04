Молдавские СМИ нашли «героя», который требовал у русскоязычных активистов не говорить «на свинячем языке» во время митинга в Кишиневе 26 августа. Грубо выражавшимся участником акции оказался житель Кодру Тудор Дрецкарь.
Ярому русофобу 59 лет, и что самое важное в этой истории — он получает пенсию от Российской Федерации, так как в декабре 2015 года обзавелся гражданством России по программе переселения. В 1985 году Дрецкарь закончил среднюю школу МВД СССР в Кишиневе, затем работал в правоохранительных органах. Несмотря на столь тесные связи с Россией, русскую речь Тудор Дрецкарь считает «свинской». Однако это не мешает ему вести страничку в российской социальной сети «Одноклассники», причем вести ее на русском языке. В соцсетях Дрецкарь именует себя преданным приспешником Андрея Настасе, Анатола Дурбалэ и Константина Кеяну.
Напомним, что инцидент с оскорблением русскоговорящих произошел на площади Великого Национального Собрания в ходе протеста, 26 августа. Группа мужчин подошла к говорящим по-русски с требованием прекратить оскорбления. Один из агрессивных граждан заявил, что разговаривать надо на румынском языке Молдовы, а не «на свинячем».