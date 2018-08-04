Последнее время власти только и говорят о необходимости оказания помощи малому и среднему бизнесу – он-де наша палочка-выручалочка, «надежа и опора»: и Год предпринимателя объявляли, и планы-меры всякие хорошие под это дело планировали, и законодательное поле «перепахивали», чтобы «малый предприниматель» вдруг не раздумал заниматься тем самым бизнесом, которому мы уже не первый год тщимся подставлять государево плечо. Но мелкий бизнес у нас какой-то зловредный получается, государеву заботу не ценит, социальной ответственностью не проникается, государство не уважает, более того, не доверяет ему, поэтому и из «тени», в которую «впал» еще на заре становления республики, выходить не торопится. И это не наша, журналистская, оценка малого и среднего бизнеса, а правительства. Оно признало, что на сегодняшний день в республике сформировалась самая непрозрачная система налогообложения индивидуальных предпринимателей по сравнению с Россией, Молдовой, Украиной, а фактическое отсутствие системы контроля за их доходами приводит к тому, что основная масса денежных потоков в данном сегменте находится либо в серой, либо в теневой зоне.
Дабы «вытащить» индивидуальных предпринимателей оттуда, правительство (его предшественники также пытались это сделать, но безрезультатно) подготовило пакет законодательных инициатив, которые направлены на реформирование системы налогообложения индивидуальных предпринимателей, пересмотр подходов к осуществлению предпринимательской деятельности на основе предпринимательского патента.
Итак, что же подразумевает собой налоговая реформа для ИП (индивидуальные предприниматели)?
Во-первых, она «дарует» им три системы налогообложения и право осуществлять предпринимательскую деятельность по патенту в зависимости от вида деятельности в одной из них. Это - патентная система налогообложения, смешанная система налогообложения и для самозанятых лиц. Последние – новое понятие в нашем законодательстве: оно прописывает, что к данной категории относятся физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющие свою деятельность самостоятельно на основании предпринимательского патента, без права найма работников. Это, как правило, самый «простой» бизнес, оказывающий услуги, которые наименее востребованы и могут осуществляться одним человеком: например, услуги по ведению домашнего хозяйства, по присмотру и уходу за детьми, больными, массаж (за исключением медицинского), изготовление изделий народного художественного промысла и их реализация (кроме реализации на выставках и аукционах), репетиторство, психологическая, логопедическая помощь и т.д. Планируется, что плата за патент с самозанятого лица будет установлена в минимальном размере – на уровне 200 – 280 рублей в месяц. Следует заметить, что «самозанятый предприниматель» имеет право приобретать один патент не более чем на два вида деятельности.
Патентная система налогообложения дает предпринимателю больше «простора для предпринимательского творчества» (этой категории, например, разрешено заниматься торговлей), но и требует больше – и налогов, и обязательств. И вводит некоторые ограничения – так, в частности, розничная торговля разрешается на открытых и крытых столах, территории рынков, в киосках, палатках, с рук, с лотков, корзин, ручных тележек, с автомототранспорта в санкционированных местах.
Индивидуальным предпринимателям, работающим по патентной системе, нельзя будет вести хозяйственную деятельность с юридическими лицами, а ввоз товаров из-за рубежа для них станет ограничиваться не более чем 50 тысячами долларов в год.
Те, кто превысит этот лимит, должны будут перейти на смешанную систему налогообложения. Она, к слову, самая «щедрая» на виды деятельности и предоставляемые права, но и самая «дорогая». Индивидуальные предприниматели, работающие по смешанной системе, смогут без ограничений работать с юридическими лицами, а также заниматься высокорентабельными видами деятельности, закрытыми для простых патентщиков - например, торговать в розницу новыми компьютерами и оргтехникой, мебелью, керамической плиткой, кровельными материалами, электротоварами, сантехникой.
Однако и обязательств по смешанной системе налогообложения окажется больше. Такой предприниматель должен будет открыть счет в банке и зарегистрировать в Государственной налоговой службе контрольно-кассовые аппараты (ККА): кассовые чеки - обязательное условие, по ним предприниматель будет исчислять объем налоговых платежей. При смешанной системе налоговые ставки следующие: 70% от максимальной стоимости патента за себя и за каждого наемного работника (их может быть до 5 человек в месяц), а также 4% с выручки. Четырехпроцентный налог станет ежеквартальным, его необходимо будет вносить до 10 апреля, 10 июля, 10 октября и 1 февраля каждого года. Кроме этого, индивидуальный предприниматель должен будет ежегодно предоставлять налоговой инспекции фискальный отчет по каждому контрольно-кассовому аппарату, а также сведения из банка о движении средств по банковскому счету. Налоговики на основе этих данных станут проверять правильность исчисления налога с выручки.
Законопроект предусматривает, что плата за патент при смешанной системе будет направляться в Единый государственный фонд социального страхования. Четыре пятых ее размера пойдут на цели пенсионного страхования, 15% - на выплату гарантированных государством пособий по материнству, еще 5% - на цели страхования от безработицы.
И еще об ограничениях - индивидуальным предпринимателям, работающим по смешанной системе налогообложения, нельзя будет использовать семейный патент или договор простого товарищества, а также осуществлять деятельность в форме фермерского крестьянского хозяйства. При приобретении патента на несколько видов предпринимательской деятельности плата за патент взимается по наибольшей ставке, установленной для данных видов деятельности. При этом льготы, предусмотренные действующим законодательством, на индивидуальных предпринимателей, применяющих смешанную систему налогообложения, не распространяются.
Предложенные правительством поправки уже вызвали неоднозначную реакцию как в самой предпринимательской среде, так и среди «непредпринимателей»: последние считают их правильными и своевременными (по принципу классовой ненависти: хватит «буржуям» жировать, хотя «зажравшиеся» патентщики – явление сегодня редкое), сами же индивидуальные предприниматели (судя по отзывам) назвали их «похоронами» малого и среднего бизнеса («Днестр-ТВ» опубликовал одно из многих мнений, читайте материал Г.Чорбы). По их мнению, предлагаемая налоговая реформа «изгонит» из бизнеса «последних магикан».
Третьи советуют правительству реформы начинать не с и без того «задыхающегося» малого бизнеса, а с крупного, который чувствует себя при нынешней власти более чем вольготно (мягко сказано) и задаются вопросом: а не в его ли (крупного бизнеса) интересах, для «упрочения» его и без того прочного положения затеяна эта реформа?
Впрочем, реформы, особенно налоговые, никогда не воспринимались и не будут восприниматься «на ура», поэтому будем посмотреть, чем обернется нынешняя… Семен Погребняк
Малый и средний бизнес в цифрах
По данным минэкономразвития, в малое предпринимательство республики вовлечены практически все социальные слои населения. 59 % занятых в сфере малого предпринимательства приходится на индивидуальных предпринимателей. Количество занятых в сфере малого предпринимательства за 2017 год составило 36 213 человек, из них в организациях малого предпринимательства - 14 927 человек, индивидуальных предпринимателей - 21 286 человек. Следует отметить, что большая часть индивидуальных предпринимателей концентрируют свою деятельность в отраслях с наиболее быстрым циклом оборачиваемости денежных средств – торговля и общепит.
График № 1 Доля занятых индивидуальных предпринимателей по отраслям экономики В 2017 году удельный вес индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли и общественного питания, по республике составил 50,3 % или 10 699 человек, за 2016 год – 59,7% или 13 847 человек, за 2015 год – 61,1% или 15 822 человека, в 2014 году – 61,3% или 15 427 человек. Торговля – это один из самых популярных и доходных видов деятельности, который при регистрации выбирают многие индивидуальные предприниматели. Однако, рассчитать уровень доходности индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере торговли не представляется возможным из-за отсутствия ведения учета полученных доходов и обязанности предоставления отчетности. Другими основными сферами, в которых осуществляют свою деятельность индивидуальные предприниматели, являются: оказание услуг – 30,1 % (за 2016 год - 23,8%, за 2015 год – 24,1%, за 2014 год – 22,4%), сельское хозяйство – 11,6% (за 2016 год - 11,6%, за 2015 год – 9,9%, за 2014 год – 11,4%), и производство – 5,4% (за 2016, 2015, 2014 годы – по 4,9 %). Анализ наиболее востребованных видов деятельности по индивидуальному предпринимательскому патенту показал следующее:
График № 2 Количество индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее востребованных видах предпринимательской деятельности за 2017 год
В 2017 году удельный вес индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли и общественного питания, по республике составил 50,3 % или 10 699 человек, за 2016 год – 59,7% или 13 847 человек, за 2015 год – 61,1% или 15 822 человека, в 2014 году – 61,3% или 15 427 человек. Торговля – это один из самых популярных и доходных видов деятельности, который при регистрации выбирают многие индивидуальные предприниматели. Однако, рассчитать уровень доходности индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере торговли не представляется возможным из-за отсутствия ведения учета полученных доходов и обязанности предоставления отчетности. Другими основными сферами, в которых осуществляют свою деятельность индивидуальные предприниматели, являются: оказание услуг – 30,1 % (за 2016 год - 23,8%, за 2015 год – 24,1%, за 2014 год – 22,4%), сельское хозяйство – 11,6% (за 2016 год - 11,6%, за 2015 год – 9,9%, за 2014 год – 11,4%), и производство – 5,4% (за 2016, 2015, 2014 годы – по 4,9 %). Анализ наиболее востребованных видов деятельности по индивидуальному предпринимательскому патенту показал следующее:
График № 3 Количество индивидуальных предпринимателей, занятых в наименее востребованных видах предпринимательской деятельности за период с 2014 по 2017 годы
Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей концентрируют свою деятельность в следующих видах деятельности: 1) «розничная торговля непродовольственными товарами» – 36,2% от общего количества индивидуальных предпринимателей, исходя из всех видов деятельности; 2) «розничная торговля продовольственными товарами» – 13,5% от общего количества индивидуальных предпринимателей, исходя из всех видов деятельности; 3) «ведение КФХ растениеводство (за исключением грибоводства), в том числе цветоводство, садоводство (в год)» – 12,9% от общего количества индивидуальных предпринимателей, исходя из всех видов деятельности; 4) «перевозка пассажиров автомобильным транспортом с числом посадочных мест не более 5 (пяти)» – 6,7% от общего количества индивидуальных предпринимателей, исходя из всех видов деятельности; 5) «услуги по уходу за ногтями, парикмахерские и косметические, услуги по приему воздушных ванн (солярий)» – 6,2% от общего количества индивидуальных предпринимателей, исходя из всех видов деятельности; 6) «розничная торговля парфюмерией и косметикой» – 5,1% от общего количества индивидуальных предпринимателей, исходя из всех видов деятельности; 7) «пошив, вязание, ремонт одежды, аксессуаров, головных уборов, раскройка швейных изделий, в том числе для животных» – 3,1% от общего количества индивидуальных предпринимателей, исходя из всех видов деятельности. Удельный вес предпринимателей, занятых в указанных видах деятельности, по республике в 2017 году составил 83,6% или 17 803 человек.