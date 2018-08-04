У каждой страны в мире существуют государственные праздники, которые посвящены важным для всего общества памятным датам - судьбоносным историческим событиям, военным победам, культурным достижениям. Но, безусловно, самым главным государственным праздником для любой страны является ее "день рождения" - День независимости.



Почти 30 лет назад, 2 сентября 1990 года на втором съезде народных депутатов Приднестровья была провозглашена Приднестровская Молдавская Республика. С этого момента идет официальный отсчет существования страны, однако ее государственность значительно старше.

В 1924 году по инициативе советского руководства в составе Украинской ССР была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика с целью сохранения молдавской культурной идентичности. В 1940 году МАССР стала "ядром" возрождения молдавской государственности, после того как была объединена с освобожденной от румынской оккупации Бессарабией. Благодаря этому возникла современная молдавская государственность - исторический факт, который почему-то забывают в Кишиневе...



К сожалению, молдавская культурная идентичность, судя по всему, в среде части элиты и интеллигенции в Бессарабии так и не прижилась. Иначе невозможно объяснить возникшее у них в конце 1980-х МССР маниакальное отрицание своих корней и традиций и стремление вернуться в состав Румынии, где Молдавия была беднейшей провинцией, а ее население - людьми "второго сорта".



Разумеется, граждане бывшей МАССР-Приднестровья, которая изначально являлась хранителем молдавской культуры, в большинстве выступили против насильственной румынизации. Началась сложная борьба за право говорить на родном языке и иметь родную культуру, итогом которой стало провозглашение независимости ПМР 2 сентября 1990 года. Окончательно же независимость была обретена после отражения агрессии Кишинева, прорумынским властям которого явно не давали покоя завоевания "Великой Румынии" во Вторую мировую. Благодаря мужеству и стойкости граждан Приднестровья, народных ополченцев и российских миротворцев, реваншистам не удалось достичь своих кровавых целей...



Именно поэтому наше государство - это не следствие политических амбиций местной элиты, а, прежде всего, итог народного волеизъявления следовать традициям своих предков, разговаривать на родном языке, сохранять свою национальную идентичность. Свободно и не боясь никого. Недаром один из известных слоганов Приднестровья - "Основано, чтобы жить..."

Живи, любимая страна!

Екатерина Бородина