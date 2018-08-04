Dnestr.TV

 
0

Главный праздник страны

Главный праздник страны
У каждой страны в мире существуют государственные праздники, которые посвящены важным для всего общества памятным датам - судьбоносным историческим событиям, военным победам, культурным достижениям. Но, безусловно, самым главным государственным праздником для любой страны является ее "день рождения" - День независимости.

Почти 30 лет назад, 2 сентября 1990 года на втором съезде народных депутатов Приднестровья была провозглашена Приднестровская Молдавская Республика. С этого момента идет официальный отсчет существования страны, однако ее государственность значительно старше.
В 1924 году по инициативе советского руководства в составе Украинской ССР была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика с целью сохранения молдавской культурной идентичности. В 1940 году МАССР стала "ядром" возрождения молдавской государственности, после того как была объединена с освобожденной от румынской оккупации Бессарабией. Благодаря этому возникла современная молдавская государственность - исторический факт, который почему-то забывают в Кишиневе...

К сожалению, молдавская культурная идентичность, судя по всему, в среде части элиты и интеллигенции в Бессарабии так и не прижилась. Иначе невозможно объяснить возникшее у них в конце 1980-х МССР маниакальное отрицание своих корней и традиций и стремление вернуться в состав Румынии, где Молдавия была беднейшей провинцией, а ее население - людьми "второго сорта".

Разумеется, граждане бывшей МАССР-Приднестровья, которая изначально являлась хранителем молдавской культуры, в большинстве выступили против насильственной румынизации. Началась сложная борьба за право говорить на родном языке и иметь родную культуру, итогом которой стало провозглашение независимости ПМР 2 сентября 1990 года. Окончательно же независимость была обретена после отражения агрессии Кишинева, прорумынским властям которого явно не давали покоя завоевания "Великой Румынии" во Вторую мировую. Благодаря мужеству и стойкости граждан Приднестровья, народных ополченцев и российских миротворцев, реваншистам не удалось достичь своих кровавых целей...

Именно поэтому наше государство - это не следствие политических амбиций местной элиты, а, прежде всего, итог народного волеизъявления следовать традициям своих предков, разговаривать на родном языке, сохранять свою национальную идентичность. Свободно и не боясь никого. Недаром один из известных слоганов Приднестровья - "Основано, чтобы жить..."
Живи, любимая страна!
Екатерина Бородина
  • Сегодня, 06:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
  • Верховный суд продолжает рассматривать уголовное дело в ...
  • ДТП в Бендерах: no comment
  • Чего боится приднестровское правосудие?
  • С газовой трубы придется слезть?
  • Кто травит Тирасполь фенолом? Не ищут пожарные, не ищет ...
  • Ё- мое: Планы наши - громадьё!
  • Лохотрон на государственном уровне)))))
  • Коротко по Сирии. 04.08.2018
  • План НАТО: война Молдавии с Россией и вербовка сербов

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
  • Верховный суд продолжает рассматривать уголовное дело в ...
  • ДТП в Бендерах: no comment
  • Чего боится приднестровское правосудие?
  • С газовой трубы придется слезть?
  • Кто травит Тирасполь фенолом? Не ищут пожарные, не ищет ...
  • Ё- мое: Планы наши - громадьё!
  • Лохотрон на государственном уровне)))))
  • Коротко по Сирии. 04.08.2018
  • План НАТО: война Молдавии с Россией и вербовка сербов
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна