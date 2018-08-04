...Сегодня хочу поговорить о вещах, которые в принципе крутятся у нас в подсознании, но мы не часто их пытаемся проанализировать и задуматься над ними. Буду писать о теме, которая очень скользкая и наверняка будут товарищи, которые захотят меня в чем-то там обвинить. Прошу их не сильно беспокоиться, ибо будут только вопросы, на которые каждый прочитавший даст сам себе ответы.
Ну а теперь к истории и к тем самым вопросам, на которые каждый из нас рано или поздно даст для себя ответ. Давайте вспомним, как и в каких условиях создавалась Наша Республика.
Развал СССР. Парад суверенитетов. Национализм подымает голову. В людях разжигаются самые низменные чувства. Ненависть, в том числе и на национальной почве, становится главным козырем для прихода к власти в Кишиневе тех, у кого других аргументов для прихода к власти нет. И на этой волне идет противодействие в Приднестровье и благодаря активности отдельных личностей и главное - поддержке народа была рождено Наше Приднестровье, как государство. Это не секрет и это аксиома, которую нужно принять всем. И в принципе Республика долгие годы держалась именно на цементирующем факте единства народа в отношении действий Кишинева.
И самое главное. На международном уровне у нас был веский аргумент, что Приднестровье, как государство, рождено ВОЛЕЙ НАРОДА. И еще одним веским фактором было УВАЖЕНИЕ ВЛАСТИ. Да мы критиковали на кухне Игоря Николаевича, мы возмущались засильем в его правление Шерифом. Но мы тогда готовы были при всех наших разногласиях и критике ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ РЕСПУБЛИКИ. Тогда было уважение к наградам и решениям власти. Я не собираюсь то время представлять в розовом цвете. Нет. И грабительская приватизация за копейки в бюджет, но определенные суммы в карман чиновникам, и коррупция и многое другое. Но по крайней мере Смирнову хватало ума держаться на расстоянии от определенных экономических структур, тем самым стоя над ними, а не под.
И теперь момент, на который я хочу обратить внимание. Я уже ни единожды говорил о том, что попытки власть предержащих прогибать закон под себя или под своего спонсора, рождает сначала недоверие. Потом ненависть, а потом отторжение. И разочарование в действиях власти, в ее двуличности, обмане и циничной лжи приводит к разочарованию в государственности, а потом и в самом государстве. И если государство, имеющее запас прочности в виде финансовых, экономических, военных и природных ресурсах, еще может выстоять до того момента, пока власть не поймет, что нужно менять отношение и сами методы управления, то государство, как пример наша Республика, может до момента смены власти, которая начнет работать в его интересах, и не дожить.
А уже присутствуют все признаки ненависти к власти. Недоверие уже прошло. У людей уже ненависть. Первым звоночком были довыборы в местные советы и в ВС ПМР. Когда с очень большим трудом смогли перейти Рубикон явки. А потом еще много было таких звоночков. А сегодня это уже видно явно. Обесценен один из атрибутов власти, такой как государственные награды. Попытки превратить этот инструмент поощрения, гордости и почета в социальную помощь на старость своим приближенным, превратил их скорее в значки, которые в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ дают за личную преданность, шершавый шаловливый язычок, и попытки привязать награждаемому некое чувство задолженности. Вы посмотрите - кого при награждениях печатают на первых страницах СМИ? Работяги и герои идут почему-то вторым списком. А первым как раз те, про кого я говорил выше.
Отношение к Государству его граждан очень сильно зависит от отношения Государства к своим гражданам. Нам наши СМИ четко вдалбливают в голову мысль о том, что наши пенсионеры за счет низких цен за коммуналку живут лучше пенсионеров в Молдове. И это еще один инструмент пропаганды. Не собираюсь спорить и опровергать. Просто один пример. Моя мама. Она 1937 года рождения. Трудовой стаж больше 45 лет. Пенсия с доплатами российскими, которых кстати уже несколько месяцев нет и никто не может четко сказать когда они будут, в районе 1700 рублей. Если еще в прошлом году она спокойно платила коммуналку и все услуги, ей хватало на питание и на медикаменты, то сегодня я вижу, хотя она молчит как партизан, что ей все труднее и труднее. Да, мы пытаемся ей помочь. Но они старики гордые. И приходится идти часто на хитрость. Но разговор не об этом. А вот о чем. Моя теща. Встал вопрос, что нужно поменять хрусталик в глазу. Она обратилась в Тирасполь. Кстати ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР. У нее очень редкая группа крови и за свою жизнь она спасла не одну жизнь. И что? Операция в Тирасполе все про все 500 долларов США. УПС? Пришлось теще ехать на заработки в Москву, поскольку за свою пенсию она бы не смогла оплатить эту операцию. Благо умные люди посоветовали, и она, гражданка Молдовы, как пенсионер получила медицинский полис БЕСПЛАТНО. И дальше вообще уму непостижимо. Ей сделали ОПЕРАЦИЮ БЕСПЛАТНО. Да она естественно отблагодарила врача и сестер. Но..... Понимаете о чем я?
И это примеры, коснувшиеся моей семьи и меня лично. А таких примеров тысячи. И когда на фоне бардака и коррупции, некомпетентности власти и ее сдачи интересов Республики только исходя из своей безграмотности и интересов спонсора, безработицы, безысходности и апатии, начинают проводить такие награждения и выдавать на гора такие пресс конференции, народ уже плюется в открытую. А новостной блок на Государственных СМИ и некоторых негосударственных СМИ тоже, дает такой заряд ненависти, что лучше уж пускать музыкальные поздравления на время Новостей.
Я знаю, что мои статьи читают власть предержащие. И в принципе она, эта статья написана для них. Подумайте и задумайтесь о чем написано. Я не ставил цель к чему-то там подстрекать или порождать дополнительную ненависть. Я в принципе сказал то, о чем говорит большинство граждан Нашей Республики. И я понимаю, что вы попытаетесь в очередной раз отмахнуться и выдать это за фантазии Чорбы и еще чего-то там. Главное для вас в том, что сегодня происходит, это УЖЕ НЕНАВИСТЬ НАРОДА К ВЛАСТИ и начало разочарования в государственности. Это страшно. И я думаю что все таки ВАМ УЖЕ ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ над этим. Геннадий Чорба