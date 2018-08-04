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МВД сообщает

МВД сообщает
2 сентября криминогенная обстановка в Приднестровье оставалась стабильной и контролируемой. Сотрудники милиции всех территориальных гарнизонов органов внутренних дел несли службу в усиленном режиме.
Было зарегистрировано 19 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. По горячим следам раскрыто 10 преступлений. В четырёх из семи случаев хищения чужого имущества установлены подозреваемые лица.

Произошло 9 пожаров и возгораний. Погибших и раненых нет. За совершение мелкого хулиганства задержаны 14 граждан. Двое водителей управляли авто в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба МВД, зафиксировано два ДТП, в результате которых пострадали три человека. Погибших нет.
Первая авария зафиксирована в час ночи 2 сентября в Рыбнице. Водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в районе путепровода. 43-летнего мужчину с места ДТП забрала скорая помощь. С травмой и рваными ранами головы он госпитализирован в травматологическое отделение.

В Парканах 21-летний житель столицы также не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Иномарка, выехав с проезжей части, врезалась в опору ЛЭП. Водитель и пассажирка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Оба пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение Бендерской городской больницы.

Ещё три дорожные аварии связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.
  • Вчера, 21:41
  • DTV
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