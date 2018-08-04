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Подробности о встрече между президентом Молдовы Игорем Додоном и главой Приднестровья Вадимом Красносельским

Подробности о встрече между президентом Молдовы Игорем Додоном и главой Приднестровья Вадимом Красносельским
Она пройдет 6 сентября, а по итогам мини-саммита СМИ будут проинформированы об его результатах
В результате состоявшегося предварительного диалога на 6 сентября 2018 года запланирована встреча Президента Молдовы и руководителя Приднестровья, которая пройдёт в государственной резиденции «Кондрица». Цель встречи – продолжение диалога о мерах по укреплению доверия и поддержании стабильности в Зоне безопасности на Днестре.

Принципиальная договорённость о данной встрече была достигнута ещё в ходе предыдущей встречи, которая состоялась 25 апреля текущего года. Представители СМИ будут проинформированы об итогах встречи.
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  • Сегодня, 06:31
  • DTV
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