Она пройдет 6 сентября, а по итогам мини-саммита СМИ будут проинформированы об его результатах

В результате состоявшегося предварительного диалога на 6 сентября 2018 года запланирована встреча Президента Молдовы и руководителя Приднестровья, которая пройдёт в государственной резиденции «Кондрица». Цель встречи – продолжение диалога о мерах по укреплению доверия и поддержании стабильности в Зоне безопасности на Днестре.



Принципиальная договорённость о данной встрече была достигнута ещё в ходе предыдущей встречи, которая состоялась 25 апреля текущего года. Представители СМИ будут проинформированы об итогах встречи.