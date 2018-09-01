Напомним, 24 апреля этого года Молдова и Приднестровье подписали протокольное решение об участии транспортных средств из ПМР, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении. «Соглашение по номерным знакам» является пятым из «пакета из восьми» соглашений, которое было подписано и реализовано сторонами с конца 2017 года. Молдова и Запад тогда назвали нашу поразительную договороспособность прорывом в переговорном процессе и основой для дальнейшего урегулирования молдо-приднестровского конфликта.



Но вернемся к нашим баранам, то бишь номерам. Уже с 10 сентября начнется выдача приднестровским автовладельцам нейтральных регистрационных номеров и технических паспортов на авто – на таких номерах можно будет выезжать за пределы Приднестровья и Молдовы.

Нейтральные номера можно будет получить в Приднестровье, не выезжая в Молдову: пункты регистрации автомобилей открыты в Тирасполе и Рыбнице. В северной столице такой пункт пока работает в тестовом режиме, а в Тирасполе – в полном объеме (открылся 1 сентября, так сказать, «подарок» ко Дню республики). Их открытие горячо приветствовало руководство Миссии ОБСЕ в Молдове. Исполняющий обязанности главы этой организации Лайош Каракаш по этому поводу отметил, что «это соглашение и другие соглашения, подписанные и осуществляемые молдавской и приднестровской сторонами, способствуют достижению конечного состояния процесса урегулирования, одобренного всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, поскольку они подтверждают права, которые должны существовать во всей реинтегрированной Молдове, и отражают сущность особого статуса Приднестровья в рамках Молдовы».



В открытых пунктах регистрации транспортных средств будут работать 30 специально обученных сотрудников, причем, с обоих берегов Днестра. 10 сентября, когда начнется выдача номеров, сие политически важное событие планирует посетить специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини. В Тирасполе он вручит первые номерные знаки нейтрального дизайна первым автовладельцам.

Что нам еще о них нужно знать? Ну, во-первых, что одновременно владеть двумя типами номерных знаков (приднестровским и нейтральным)на один автомобиль запрещено. Во-вторых, для их получения необходимо предоставить пакет документов – от заявления до техпаспорта (какие именно документы нужны, читайте ниже). В-третьих, водители, оставившие приднестровские регистрационные номера, смогут ездить только по территории Республики Молдова и Приднестровья естественно (в настоящее время машины с приднестровскими номерами могут ездить, в виде исключения, только на Украину и в Россию). В-четвертых, при регистрации транспортных средств, собственниками которых являются физические лица, в ПРТС необходимо также предоставить таможенные документы, выданные таможенными органами Приднестровья и Молдовы.



Получить нейтральные номера без уплаты импортных пошлин и дополнительных обязательных платежей могут только транспортные средства, ввезенные в Приднестровье до 24 апреля 2018 года и имеющие приднестровские номерные знаки.



КАКИЕ документы необходимы?

При перерегистрации транспортных средств, собственниками которых являются физические лица, необходимо предоставить в ПРТС:

- документ, удостоверяющий личность

- действительный заграничный паспорт

- документ, подтверждающий факт постоянного места жительства на территории Приднестровья

- документ, подтверждающий право собственности (владения, распоряжения) на транспортное средство и государственный регистрационный номерной знак транспортного средства Приднестровья

- подтверждение о проведении периодического технического осмотра

- заявление собственника (владельца) транспортного средства (оформляется в ПРТС)

- подтверждение об оплате услуги (оформляется в ПРТС).



Адреса пунктов регистрации транспортных средств:

- г. Тирасполь, пер. Ушакова, 14

- г. Рыбница, ул. Гагарина, 11



Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону Единой справочной службы: 123.

