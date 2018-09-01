По данным Приднестровского республиканского банка, в июле этого года в республику поступило от физических лиц 8,5 млн. долларов посредством систем быстрых денежных переводов. Переводы шли в основном из России (более 60 %), оставшиеся 40 % приходятся на другие страны СНГ, а также заграницу: Израиль, Италию, Америку и даже Объединенные Арабские эмираты. Наши люди есть везде, и они считают нужным помогать своим приднестровским родственникам.



Впрочем, мы тоже стараемся помогать, несмотря на скромные доходы. Хотя, глядучи на приведенные банком цифры, понимаешь, что не все приднестровцы бедны. Так, за период с января по июль из Приднестровья было «выведено» физическими лицами почти 16 миллионов долларов (а поступило за этот же период 53,5 млн. долл.). Из них – 13,3 млн. долл. – в Россию, остальные – по странам СНГ (в ту же Украину 17,3 % от общего объема.