Напомним, с июля 2014 года эту должность занимал американский дипломат Майкл Скэнлан. Его мандат истек 17 августа, и чуть больше двух недель молдавский истеблишмент «гадал», кому он передаст бразды правления. На этой неделе имя нового главы стало известно – миссию ОБСЕ в Молдове возглавит немец Клаус Нойкирх, которого политические представители с обоих берегов Днестра прекрасно знают.



Он уже работал в Кишиневе: сначала был пресс-секретарем миссии ОБСЕ в Молдове, а затем вырос до заместителя главы. В 2011 году его «кишиневский вояж» был завершен, после чего он отметился на посту заместителя директора Центра предотвращения конфликтов при ОБСЕ, а после начала конфликта в Донбассе координировал работу миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине. C января 2017 года возглавлял представительство Совета Европы в Албании. Словом, наши проблемы и болячки знает не понаслышке.



Уходящий Майкл Скэнлан оставляет ему «портфель прочности» - по мнению экс-главы, за последние годы между двумя берегами Днестра установилось больше доверия, и в этом, отметил Скэнлан, большая заслуга политического руководства Молдовы и Приднестровья, которое стало более ответственным. Он выразил убеждённость, что урегулирование приднестровского конфликта возможно.



Новый глава миссии ОБСЕ, разумеется, знает о «сложившемся между РМ и ПМР доверии», поэтому будет продолжать «гнуть эту линию» и, вероятно, побуждать нас не просто «доверять», а «дружить домами». В ближайшие дни Нойкирх прибудет в Кишинев – он будет сопровождать спецпредставителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини, который, как Днестр_ТВ уже писал, планирует посетить Тирасполь и побывать в открывшихся 1 сентября пунктах регистрации автомобилей из Приднестровья.

Иван Загоруйко

