Молдова может отказаться от перехода на зимнее время. А мы?

О проблемах, вызванных ежегодным переходом на зимнее/летнее время писалось и говорилось неоднократно: и медики предупреждают, что это вредно для здоровья, и экономисты утверждают, что никакого экономического эффекта переход не приносит, но стрелки часов неизменно «крутятся» уже несколько десятилетий во многих странах. Россия несколько лет отказалась от этого, а наши ближайшие соседи – Украина и Молдова – продолжают эту «переводо-часовую» практику (Приднестровье, расположившееся между ними, вынужденно идти у них «на поводу»). Но, возможно, в этом году Молдова останется на вечном летнем времени – на днях глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о намерении в ближайшие дни принять решение отказаться от перехода на «зимнее» время в странах ЕС. Без сомнения, устремленные в светлое европейское будущее молдавские власти эту инициативу поддержат. Тем более, это будет одно из немногих их решений, которое поддержит молдавский народ. Что будет делать Приднестровье в этом случае? Официальных сообщений по этому поводу еще не поступало, но можно предположить, что мы будем вынуждены тоже остаться «в лете». А что – это все лучше, чем оставаться «в зиме»…

Семен Погребняк

