Судебный процесс по делу Олега Хоржана, который должен был пройти 5 августа, не состоялся. У обвиняемого отсутствовал адвокат по уважительной причине.

Исходя из этого новое заседание, согласно решению судей, назначено на 7 августа.

Хотя и эта дата вызывает сомнение в том, что к этому времени адвокат сможет приступить к исполнению своих обязанностей.

Олег Хоржан, по мнению ряда присутствовавших, выглядел уверенным и бодрым. Он сделал заявление о том, что нарушаются его права: согласно действующему законодательству ему не обеспечивают возможность встречи с родными, переписки и пр.

Однако судьи, как и представители надзорных органов, не обратили на это своего внимания.



В СМи появилась информация о том, что президент Молдовы отслеживает происходящее в Тирасполе. Вот, что пишет ИТАР-ТАСС:



"Кишинев обязан вмешаться в конфликт вокруг ареста в Тирасполе депутата парламента непризнанного Приднестровья Олега Хоржана, который был задержан в июне после несанкционированного митинга оппозиции. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додона в интервью телеканалу "N4" в среду.



"Госорганы обязаны вмешиваться в случаи, когда арестовывают граждан Республики Молдова. Насколько я знаю, в Генеральную прокуратуру поступила жалоба от родственников Хоржана. На каком этапе находится расследование, необходимо с них спросить", - сказал Додон".



соб.инф.

