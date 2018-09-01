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Судебный процесс забуксовал

Судебный процесс забуксовал
Судебный процесс по делу Олега Хоржана, который должен был пройти 5 августа, не состоялся. У обвиняемого отсутствовал адвокат по уважительной причине.
Исходя из этого новое заседание, согласно решению судей, назначено на 7 августа.
Хотя и эта дата вызывает сомнение в том, что к этому времени адвокат сможет приступить к исполнению своих обязанностей.
Олег Хоржан, по мнению ряда присутствовавших, выглядел уверенным и бодрым. Он сделал заявление о том, что нарушаются его права: согласно действующему законодательству ему не обеспечивают возможность встречи с родными, переписки и пр.
Однако судьи, как и представители надзорных органов, не обратили на это своего внимания.

В СМи появилась информация о том, что президент Молдовы отслеживает происходящее в Тирасполе. Вот, что пишет ИТАР-ТАСС:

"Кишинев обязан вмешаться в конфликт вокруг ареста в Тирасполе депутата парламента непризнанного Приднестровья Олега Хоржана, который был задержан в июне после несанкционированного митинга оппозиции. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додона в интервью телеканалу "N4" в среду.

"Госорганы обязаны вмешиваться в случаи, когда арестовывают граждан Республики Молдова. Насколько я знаю, в Генеральную прокуратуру поступила жалоба от родственников Хоржана. На каком этапе находится расследование, необходимо с них спросить", - сказал Додон".

соб.инф.
  • Сегодня, 06:20
  • DTV
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