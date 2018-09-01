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Додон объявил свое решение об участии в парламентских выборах

Додон объявил свое решение об участии в парламентских выборах
Президент Молдовы Игорь Додон будет баллотироваться в парламент по спискам ПСРМ на запланированных на начало следующего года выборах.
Об этом он сообщил после заседания Республиканского совета Партии социалистов. Игорь Додон подчеркнул, что пока ПСРМ остается пропрезидентской партией, президент будет участвовать в выборах.

«Я рассматриваю возможность участвовать на следующих выборах по партийным спискам, поскольку президент не может руководить страной без поддержки команды из правительства. Законодательство позволяет мне делать это. Законом не предусматривается отстранение от должности на этот период. Граждане поддержали меня на президентских выборах 2016 года, наша задача — получить большинство голосов как по партийным спискам, так и в одномандатных округах, — заявил сегодня глава государства.

Он также сообщил, что на этой неделе в районных центрах страны начнется процедура отбора кандидатов из ПСРМ в одномандатные округи, которая продлится до середины октября. В то же время Игорь Додон дал понять, что в конце октября социалисты проведут масштабный протест.

«Соберемся все вместе в центре Кишинева, после чего пойдем за победой на парламентские выборы», — подытожил Додон.

На вопрос журналиста, почему в заседании Республиканского совета ПСРМ участвует президент страны, который согласно закону является аполитичной фигурой, Зинаида Гречаная ответила, что ПСРМ является президентской партией.

«В дальнейшем мы будем координировать все действия с г-ном президентом. Мы никогда не скрывали этого. Игорь Додон остается лидером социалистов Молдовы», — подчеркнула председатель ПСРМ Зинаида Гречаная.
  • Сегодня, 06:20
  • DTV
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