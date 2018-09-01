6 сентября Вооруженные силы Приднестровья празднуют 27 день рождения. За это время ВС ПМР прошли немалый и достойный путь от отрядов ополчения до мощной армии с большим боевым опытом.

Все началось в 1991 году, когда Верховный Совет принял постановление «О мерах по защите суверенитета и независимости республики», согласно которому началось формирование Вооруженных сил. Первым подразделением стала Республиканская гвардия, созданная на основе Рабочих отрядов содействия милиции (РОСМ). Три месяца спустя гвардейцы прошли боевое крещение: 13 декабря 1991 года они приняли участие в отражении атаки молдавских карателей на Дубоссары.

К концу года завершилось формирование армии ПМР. И как раз вовремя: с весны 1992 года началась эскалация конфликта. Для защиты от молдавской агрессии создается Народное ополчение. Одной из значимых побед защитников Приднестровья стало освобождение взятых молдавским спецназом в заложники семей российских военнослужащих 14-й армии.

Битва за Бендеры стала главным испытанием не только для молодой армии, но и для всей республики. После вероломного нападения молдавской стороны, несмотря на героическое сопротивление ополченцев и гвардейцев, город оказался отрезан от ПМР. Единственным способом попасть в город оказался мост через Днестр. Именно за него разгорелись ожесточенные бои, победителем из которых вышла приднестровская армия при поддержке российских добровольцев...

Война закончилась 1 августа 1992 года. Наши вооруженные силы продемонстрировали агрессору свою непоколебимость и готовность стоять до конца, чем немало остудили "горячие головы" в Кишиневе.

За прошедшие годы армия значительно окрепла: ежегодно проводятся военные учения, боевые стрельбы, техника поддерживается в постоянной боевой готовности. Сегодня армия Приднестровья, совместно с российскими миротворцами - надежный гарант безопасности и спокойствия жителей региона.

Пожелаем нашим защитникам профессионального мастерства, стойкости духа, и, конечно же, мирного неба над головой!

С Праздником!

Екатерина Бородина