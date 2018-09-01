Сегодня в Кондрице состоялась наша очередная встреча с руководителем Приднестровья, Вадимом Красносельским, в ходе которой мы продолжили обсуждение текущих вопросов, стоящих на повестке дня и наметили некоторые темы на перспективу. Ситуация, которая сложилась в процессе приднестровского урегулирования, требует внимательно относиться друг к другу и поддерживать постоянный диалог.
В рамках встречи мы детально обсудили ход выполнения «Пакета из 8-ми пунктов», который обозначили во время нашей первой встречи в г. Бендеры от 04 января 2017 года. По 6 из 8 пунктов практически достигнуты договорённости и намечены шаги по продвижению решения тех проблем, с которыми сталкиваются жители и экономические агенты на обоих берегах Днестра. Обсудили и ряд других вопросов, имеющих экономический, социальный, экологический характер. Мы сблизили наши позиции для выработки подходов по их последующей реализации.
Мы вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан и согласились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в Зоне Безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность не только в Республике Молдова, но и во всём регионе.
Мы согласились с тем, что необходимо продолжать открытый диалог на различных уровнях и площадках, который будет способствовать установлению доверия между жителями обоих берегов Днестра. Мы условились, что между нами не должно быть запретных тем для диалога. Умение выслушать точку зрения друг друга способствует укреплению доверия, даже если пока позиции по ряду вопросов серьёзно отличаются. Наряду с официальными контактами важным фактором, способствующим продвижению процесса политического урегулирования, является активность общественных институтов на обоих берегах Днестра. Со своей стороны я предложил, чтобы мы совместно всесторонне поддерживали работу общественных организаций, ассоциаций и инициатив, деятельность которых направлена на преодоление существующих противоречий и разногласий по различным вопросам, имеющим общественную значимость.
Выразили готовность выполнять в полном объёме достигнутые договорённости и продолжать развитие диалога в качестве перспективы выхода на новые возможности. Ещё раз подчеркнули, что нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия, которые открывают возможности обсуждать и более сложные вопросы, стоящие в переговорном процессе приднестровского урегулирования.