Как сообщил Виктор Березянский, руководитель общественной организации "Боевые Братья" (Бендеры), 3 сентября его задержали на ТПП "Каушаны" сотрудники миграционной милиции Приднестровья. Как они сообщили, ему запрещено выезжать из республики. После того, как его продержали порядка 40 минут, все-таки затем пропустили.
История повторилась, когда он ездил в аэропорт города Кишинева встречать знакомых: Березянского опять задержали и держали минут двадцать, объясняя, что его ищет участковый Тирасполя. Лишь после того, как он согласился придти в УВД Тирасполя, пропустили на выезд.
По последней информации, 7 сентября, после посещения УВД Тирасполя на Виктора Березянского был составлен протокол об административном правонарушении в связи с его участием в мероприятии 2 июня, которое проводил депутат ВС ПМР Олег Хоржан. Как сообщил В.Березянский, на встрече, он присутствовал для того, чтобы передать депутату письма от этой общественной организации о выходе на пенсию в 58 лет участников боевых действий по защите Приднестровья.
Несмотря на то, что после резонансного мероприятия прошло более 2 месяцев, после которых прекращается административное преследование, ему назначили время, когда необходимо придти на судебное заседание, на котором рассмотрят этот протокол и определят меру наказания. Как написано в протоколе: Виктор Березянский вину свою не признает.