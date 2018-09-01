Один из пользователей вайбер-паблик "Приднестровье" написал свои размышления по поводу получения нейтральных номеров в Приднестровье. Предлагаем вашему вниманию его сообщение.



"Приветствую автолюбителей и всех не равнодушных граждан ПМР к данному вопросу!)) А именно - к нейтральным номерам!

Изначально хотелось бы показать вам два видео одного и того же канала, с разницей публикации в 3 дня, но с совершенно разной информацией. Так что всё, что вы слышите по ТВ - смело делите на 2, а то и на 3)))











В кратце, кто не может просмотреть видео - 3 сентября информация о пропускной способности ПыРыТэСэ - до 60 авто, 6 сентября - от 12 до max 25.



Далее.. Согласно информации наших подписчиков и публикациям граждан в нытырнете - записаться на получение нейтральных номерных знаков на вчерашний день (6 сентября) можно уже НА МАРТ месяц.



Таким образом, сделав простой математический рассчёт можно вычислить, что в месяц ПыРыТэСэ планирует перерегестрировать 750-775 автомобилей. К концу года ‎(09-10-11-12 мес) - ‎3000-3100 авто.



Согласно информации министра МВД (не так давно эта информация была им озвучена на Первом ПМР), с 1 января 2019 года Украина закроет (а в планах закрыть было еще весной) въезд автомобилям с Приднестровскими номерами, выходит из 400 тысяч человек, свободно передвигаться по миру (о чем орут на всех каналах) смогут 3000 граждан (интересно, кто же это будет? наверное бюджетники...)



Едем еще дальше.. В Приднестровье зарегестрировано более 100 тысяч авто (по крайней мере такие цифры озвучивали, когда вводилось ОСАГО, помните?)

Пусть выезжают за границу 30 тысяч (хотя по очередям на Кучурганской таможне, даже не говоря о остальных КПП - выезжают куда больше)

30 тысяч авто, делим на 25 (максимальная пропускная способность ПыРыТэСэ) - это 1200 дней, или 3.2 года работы и это при ИДЕАЛЬНЫХ условиях, БЕЗ учёта выходных, если ПРТС будет работать ежедневно.



Остальные выводы, думаю, сделаете сами......