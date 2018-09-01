Dnestr.TV

 
0

Каникулы закончились. Работать!

Каникулы закончились. Работать!
Депутаты Верховного Совета, «отгуляв» положенные летние каникулы, вернулись в строй. Уже 12 сентября состоится первое пленарное заседание осенней сессии, в ходе которой парламентариям предстоит «попотеть» над важными для страны законопроектами – прежде всего, над проектом республиканского бюджета на следующий год, обсуждаемой предпринимательской налоговой реформой, законопроектами «помельче».

На состоявшемся заседании президиума ВС его члены формировали повестки дня ближайших сессий – в них войдут обсуждение поправок в Земельный кодекс, с помощью которых планируется решить наболевший земельный вопрос о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения и разобраться с землями, которые «выдавались при Шевчуке» в 2013 – 2016 годах, в закон «Об образовании», который должен определить, как поступать с молодыми специалистами, выпускниками вузов, обязанными отработать определенное время после окончания вуза.

Отдельным пунктом стоит активно дискутируемый и новый для республики законопроект «О государственных закупках в ПМР», который парламентарии приняли под занавес весенней сессии, но с концепцией которого не согласился президент, наложив на него вето. Впрочем, народные избранники не видят в президентском «не согласен» какого-то «ужаса, ужаса», поэтому вето намерены преодолеть.

Словом, всем заинтересованным и следящим за законотворческим процессом гражданам будет что послушать и посмотреть в ходе осенней сессии. Главное, было бы что смотреть – напомним, в разгар развернувшейся в стенах парламента «антихоржановской кампании» депутаты «вырубили» онлайн-трансляции пленарных заседаний. Народ по этому поводу возмущался, возмущался, но нардепы стойко держали оборону. Один из них даже по этому поводу в свойственной ему барской манере попенял «холопам» за их «ропот» - типа, скажите спасибо, хотим показываем, не хотим – не показываем».
Поэтому запасаемся попкорном и ждем первых осенних сессий – заодно и посмотрим на настроение избранных нами народных избранников…
Семен Погребняк
  • Сегодня, 16:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
  • Верховный суд продолжает рассматривать уголовное дело в ...
  • Чего боится приднестровское правосудие?
  • Судебный процесс забуксовал
  • Геннадий Чорба: Так за что награды?
  • «За ухо и на солнышко» - Правительство «взялось» за ин ...
  • Репрессии продолжаются
  • Начальник тюрьмы выше решения суда или почему Олег Хорж ...
  • Без адвоката суд - не суд: новости из зала правосудия
  • Дело детей и врачей

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
  • Верховный суд продолжает рассматривать уголовное дело в ...
  • Чего боится приднестровское правосудие?
  • Судебный процесс забуксовал
  • Геннадий Чорба: Так за что награды?
  • «За ухо и на солнышко» - Правительство «взялось» за ин ...
  • Репрессии продолжаются
  • Начальник тюрьмы выше решения суда или почему Олег Хорж ...
  • Без адвоката суд - не суд: новости из зала правосудия
  • Дело детей и врачей
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна