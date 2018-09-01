Депутаты Верховного Совета, «отгуляв» положенные летние каникулы, вернулись в строй. Уже 12 сентября состоится первое пленарное заседание осенней сессии, в ходе которой парламентариям предстоит «попотеть» над важными для страны законопроектами – прежде всего, над проектом республиканского бюджета на следующий год, обсуждаемой предпринимательской налоговой реформой, законопроектами «помельче».



На состоявшемся заседании президиума ВС его члены формировали повестки дня ближайших сессий – в них войдут обсуждение поправок в Земельный кодекс, с помощью которых планируется решить наболевший земельный вопрос о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения и разобраться с землями, которые «выдавались при Шевчуке» в 2013 – 2016 годах, в закон «Об образовании», который должен определить, как поступать с молодыми специалистами, выпускниками вузов, обязанными отработать определенное время после окончания вуза.



Отдельным пунктом стоит активно дискутируемый и новый для республики законопроект «О государственных закупках в ПМР», который парламентарии приняли под занавес весенней сессии, но с концепцией которого не согласился президент, наложив на него вето. Впрочем, народные избранники не видят в президентском «не согласен» какого-то «ужаса, ужаса», поэтому вето намерены преодолеть.



Словом, всем заинтересованным и следящим за законотворческим процессом гражданам будет что послушать и посмотреть в ходе осенней сессии. Главное, было бы что смотреть – напомним, в разгар развернувшейся в стенах парламента «антихоржановской кампании» депутаты «вырубили» онлайн-трансляции пленарных заседаний. Народ по этому поводу возмущался, возмущался, но нардепы стойко держали оборону. Один из них даже по этому поводу в свойственной ему барской манере попенял «холопам» за их «ропот» - типа, скажите спасибо, хотим показываем, не хотим – не показываем».

Поэтому запасаемся попкорном и ждем первых осенних сессий – заодно и посмотрим на настроение избранных нами народных избранников…

Семен Погребняк