Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Италии Франко Фраттини посетит Кишинев и Тирасполь в период с 9 по 10 сентября 2018 года и встретится со сторонами. В Кишиневе специальный представитель встретится с вице премьер-министром по реинтеграции и политическим представителем Молдовы в переговорном процессе Кристиной Лесник и министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновски.
В Тирасполе специальный представитель встретится с политическим представителем Приднестровья в переговорном процессе Виталием Игнатьевым. В ходе своего визита,10 сентября, специальный представитель Фраттини также посетит недавно открытый Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе, чтобы выдать первые молдавские номерные знаки нейтрального дизайна. Источник