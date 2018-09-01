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Фраттини в гости едет к нам

Фраттини в гости едет к нам
Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Италии Франко Фраттини посетит Кишинев и Тирасполь в период с 9 по 10 сентября 2018 года и встретится со сторонами.
В Кишиневе специальный представитель встретится с вице премьер-министром по реинтеграции и политическим представителем Молдовы в переговорном процессе Кристиной Лесник и министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновски.

В Тирасполе специальный представитель встретится с политическим представителем Приднестровья в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.
В ходе своего визита,10 сентября, специальный представитель Фраттини также посетит недавно открытый Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе, чтобы выдать первые молдавские номерные знаки нейтрального дизайна.
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  • Сегодня, 16:25
  • DTV
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