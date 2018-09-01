Молдавский лидер рассказал, с кем у него запланированы встречи в рамках саммита глав стран-участниц СНГ, и какие вопросы он намерен обсудить в рамках этого мероприятия.



Президент Молдовы Игорь Додон провел в пятницу рабочее совещание по вопросу участия молдавской делегации в саммите глав стран-участниц СНГ, где у молдавского лидера ожидаются переговоры с руководством Российской Федерации, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана и главами других государств.



Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, «участие президента Республики Молдова в саммите СНГ — это продолжение курса на выстраивание сбалансированной внешней политики на основе соблюдения национальных интересов нашей страны». По его словам, «это предполагает укрепление взаимовыгодных отношений с партнерами как на Востоке, так и на Западе».



«В ходе пребывания в столице Таджикистана планирую провести отдельную двустороннюю встречу с президентом этой страны Эмомали Рахмоном. Кроме того, ожидаются переговоры с лидерами Российской Федерации, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. “На полях” саммита пройдут также встречи с главами других государств», — отметил Додон.



Как пояснил молдавский лидер, «особое внимание будет уделено сотрудничеству в торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. Кроме этого, нас интересует новые интеграционные проекты на просторах СНГ, такие как Евразийский экономический союз».



Саммит глав стран-участниц СНГ пройдет в Душанбе 27—28 сентября.