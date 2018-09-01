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Дмитрий Козак встретился с Вадимом Красносельским в Москве

Дмитрий Козак встретился с Вадимом Красносельским в Москве

Как сообщают официальные источники, на следующий день после встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном президент Приднестровья Вадим Красносельский вылетел в Москву, где встретился с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, Специальным представителем Президента РФ по торгово-экономическим связям с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

Для общественности сообщили, что был обсужден широкий спектр актуальных вопросов российско-приднестровского взаимодействия. В частности, стороны отметили успешный характер миротворческой операции РФ на берегах Днестра и сошлись во мнении о том, что, являясь гарантией мира и стабильности во всем регионе, она должна быть продолжена в существующем формате.

Затронув тему политико-дипломатического взаимодействия двух государств, Вадим Красносельский подчеркнул активное участие Российской Федерации в переговорном формате «5+2» в качестве страны-гаранта.
Также сообщается, что в ходе встречи российский Вице-премьер и Президент ПМР обсудили современное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по экономическим, гуманитарным и культурным вопросам. Вадим Красносельский поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку Приднестровья в данных направлениях и выразил надежду на продолжение активного предметного взаимодействия в будущем.

Напомним, что в ближайшее время ожидается приезд Дмитрия Козака в Молдову, предполагается его посещение Тирасполя. Судя по всему начинает раскручиваться водоворот событий вокруг Приднестровья.
  • Сегодня, 21:32
  • DTV
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