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В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преподнесла на открытие победу

В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преподнесла на открытие победу

Свершилось то, чего ждали многие бендерчане - в этом правобережном городе после долгой реконструкции открылся центральный городской стадион.
До этого все основные спортивные мероприятия, в т.ч. и футбольные поединки, проходили на стадионе "Шелковик", который располагается в одноименном микрорайоне.

Новое руководство в лице президента ПМР Вадима Красносельского и его протеже мэра Бендер Романа Иванченко изначально поставили задачу: стадиону быть!

И работа закипела: было восстановлено футбольное поле, построены секторы для легкоатлетических состязаний, оборудованы помещения и многое другое.

Те, кто пришли на этот спортивный праздник, а открытие стадиона назвать иначе нельзя, смогли воочию увидеть огромную работу, которую выполнили строители и службы города. Чистота и порядок, а к этому хорошее настроение от увиденного: спортсмены Бендер порадовали всех показательными выступлениями.

В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преподнесла на открытие победу

По словам президента Приднестровья Вадима Красносельского, такого легкоатлетического стадиона нет даже в Кишиневе.
"Стадион станет разнонаправленным. Здесь постоянно будут проводиться спортивные мероприятия. Объект соответствует всем легкоатлетическим требованиям. Напылением беговых дорожек занимались специалисты из Белоруссии. Он будет открыт не только для спортсменов, но и для каждого жителя города", — отметил Красносельский.

В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преподнесла на открытие победу

Людей на открытие пришло очень много. Горожане соскучились по праздникам такого рода. То, что не хватало мест для автотранспорта, то, что нужны дополнительные трибуны - стадион пока не может вместить всех желающих, - это, как хочется верить, станет темой последующих работ и заботы городского руководства.

В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преподнесла на открытие победу

У города нет таких спонсоров, как в Тирасполе, где за счет коммерческой структуры могут строить огромные спортивные площадки, поэтому все, что было сделано - было сделано за счет городского бюджета. А это не очень легко в нынешних экономических условиях. Однако, как показала жизнь, возможно.

Единственное, что можно сказать всем, кто сделал это праздником для бендерчан - молодцы!

В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преподнесла на открытие победу

Финальной точкой в открытии стадиона стал матч в рамках чемпионата Молдовы по футболу местной команды "Тигина" с командой "Унгены". Бендерские футболисты, идущие на первом месте турнирной таблицы в своем дивизионе, порадовали: 7:2!

Ну что ж, друзья, праздник состоялся! У города теперь есть свой центральный стадион, с чем мы всех и поздравляем!


Кстати, кто хочет вспомнить каким был стадион в свое время, может посмотреть наш давний сюжет (съемка 2013 года):

  • Вчера, 19:21
  • DTV
  • Просмотров: 422
  • Комментариев: 0

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