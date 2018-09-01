Свершилось то, чего ждали многие бендерчане - в этом правобережном городе после долгой реконструкции открылся центральный городской стадион. До этого все основные спортивные мероприятия, в т.ч. и футбольные поединки, проходили на стадионе "Шелковик", который располагается в одноименном микрорайоне.
Новое руководство в лице президента ПМР Вадима Красносельского и его протеже мэра Бендер Романа Иванченко изначально поставили задачу: стадиону быть!
И работа закипела: было восстановлено футбольное поле, построены секторы для легкоатлетических состязаний, оборудованы помещения и многое другое.
Те, кто пришли на этот спортивный праздник, а открытие стадиона назвать иначе нельзя, смогли воочию увидеть огромную работу, которую выполнили строители и службы города. Чистота и порядок, а к этому хорошее настроение от увиденного: спортсмены Бендер порадовали всех показательными выступлениями.
По словам президента Приднестровья Вадима Красносельского, такого легкоатлетического стадиона нет даже в Кишиневе. "Стадион станет разнонаправленным. Здесь постоянно будут проводиться спортивные мероприятия. Объект соответствует всем легкоатлетическим требованиям. Напылением беговых дорожек занимались специалисты из Белоруссии. Он будет открыт не только для спортсменов, но и для каждого жителя города", — отметил Красносельский.
Людей на открытие пришло очень много. Горожане соскучились по праздникам такого рода. То, что не хватало мест для автотранспорта, то, что нужны дополнительные трибуны - стадион пока не может вместить всех желающих, - это, как хочется верить, станет темой последующих работ и заботы городского руководства.
У города нет таких спонсоров, как в Тирасполе, где за счет коммерческой структуры могут строить огромные спортивные площадки, поэтому все, что было сделано - было сделано за счет городского бюджета. А это не очень легко в нынешних экономических условиях. Однако, как показала жизнь, возможно.
Единственное, что можно сказать всем, кто сделал это праздником для бендерчан - молодцы!
Финальной точкой в открытии стадиона стал матч в рамках чемпионата Молдовы по футболу местной команды "Тигина" с командой "Унгены". Бендерские футболисты, идущие на первом месте турнирной таблицы в своем дивизионе, порадовали: 7:2!
Ну что ж, друзья, праздник состоялся! У города теперь есть свой центральный стадион, с чем мы всех и поздравляем!
Кстати, кто хочет вспомнить каким был стадион в свое время, может посмотреть наш давний сюжет (съемка 2013 года):