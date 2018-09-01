Пользователи Фэйсбук продолжают активно комментировать ДТП, в которое попал президент Молдовы Игорь Додон и его семья. Вот, что пишет депутат Парламента Молдовы Vlad Batrincea
Почему мы считаем, что сегодня произошло покушение на жизнь главы государства:
1. Накал напряжённости и высокие ставки предвыборного года. Игорь Додон несколько дней назад заявил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах во главе списка ПСРМ. Учитывая его высокий рейтинг и поддержку большинством населения республики - это опасность для власти и правых партий, для их евроатлантических кураторов. Ранее ведь они запретили президенту быть членом партии.
2. Ситуация в регионе напряжённая. Вчера также в ДТП погиб премьер Абхазии.
3. Додон два дня назад в очередной раз встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалог прогрессирует, на конец года запланирован следующий раунд переговоров. Не секрет, что Президент РМ открыто заявляет о необходимости объединения страны. Это на фоне назначения спецпредставителем РФ в Молдове Дмитрия Козака, известного своим опытом в поиске формулы объединения Молдовы. Проект невыгодный Румынии и США, так как не вписывается в алгоритм их интересов. Геополитические ставки слишком высоки.
4. В самые ближайшие дни по инициативе Игоря Додона готовится проведение ряда важнейших для Молдовы мероприятий: Всемирный Конгресс Семьи, с участием Патриарха Кирилла и ряда всемирно известных личностей, Молдо-российский бизнесс-форум, на котором планируется запуск ряда крупных экономических инвестиционных проектов, визит Президента Турции Эрдогана с открытием здания президентуры и объявлением ряда гуманитарных проектов. Эти и прочие мероприятия безусловно раздражают власть и правые партии.
Можно продолжить перечисление причин. Но учитывая всю сумму факторов, говорить о случайности просто нелепо. Таких случайностей не бывает. Особенно в политике. Подобный дорожный инцедент, на хорошо известном оппонентам президента маршруте (он вёз мать домой в Садова), на узкой двухполосной дороге, где нет места для манёвра, с использованием тяжёлого грузовика, оставлял мало шансов президенту. Спасли умелые действия водителя, максимально ушедшего от фатального удара.
P.s. Сегодня каждый показал своё лицо. Кто-то обнажил своё лицо варвара, плохо замаскированное под личиной "проевропейскости". Кто-то захлёбывается желчью и радостью. Публично сожалеют, что Додон выжил. Там где нет морали и этики, не может быть публичного (общественного) блага. Так писали античные мыслители. Но наши передовики евроатлантизма не читают книг. Их чтиво - пособия по получению грантов.
P.P.S. Кто-то увлёкся двухкопеечной конспирологией. Мол, это чуть ли не пиар. Вот только сегодня серьёзно пострадала мать Игоря Додона. Его сын. Ими занимаются медики. Думаю, что даже противники президента знают, как он относится к своей семье. Пострадал и сам Додон. Но он обо всём этом промолчал, сказал, что всё хорошо и пожелал людям заботиться о близких... Инсценировка? Пиар? На это способны только те, в голове которых рождается подобный бред.