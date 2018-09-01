Обращение к строителям и реконструкторам стадионов и любителям использовать деньги Фонда капитальных вложений ( а точнее газовых денег), орденоносцам за экономические успехи в Республике.
Не хватает слов одни возмущения. Моей маме 81 год. Больше 45 лет стаж работы (начала работать в 16 лет). Пенсия по меркам 2012 года со всеми доплатами что были и с учетом цен, была очень приличная. Хватало на еду, лекарства, коммуналку. На вчерашний день у нее с прошлой пенсии оставалось 10 рублей. Это с учетом, что часть затрат мы взяли на себя. Есть видимое ограничение в рационе и плюс многие выписываемые лекарства просто не покупаются. Минут 10 назад она мне позвонила и с радостью сообщила, что принесли пенсию. Правда опять без доплат. И первое что она сделала отложила деньги на коммуналку. НЕ НА ЕДУ и НЕ НА ЛЕКАРСТВА. На коммуналку. Менталитет у них, у наших стариков, такой. У меня была мысль сделать ей российское гражданство (у нее до сих пор советский паспорт). Но я понял, что она просто может не выдержать дорогу в Тирасполь на машине. Так вот при разговоре с ней прозвучал вопрос. Знаете какой? "Гена , ты там ничего не слышал про какие нибудь добавки к пенсии? Что в последнее время не вписываюсь. Это при очень скромном бюджете".
Я хотел ей рассказать про ордена руководству Правительства за экономические успехи. Хотел рассказать про бравые репортажи на ТСВ и ТСВ2 об уверенном росте экономики. Про выполнение предвыборных обещаний о росте пенсий и зарплат бюджетников на 7 процентов. Но почему то постеснялся.
Я почему то вспомнил про рост цен на 40- 70 процентов в магазинах и аптеках. Вспомнил про картину в магазине " Благода" , очереди из пенсионеров и не только за дешевыми сосисками и куриными костями. Перед глазами встала картина ссоры между пенсионерами в Шерифе возле корзины с уцененкой. Могу рассказать про сцену , когда пенсионерка в аптеке , давая девочке продавцу рецепт и узнав цену, просит что нибудь подешевле. И потом высыпает монеты перед ней и просит посчитать, хватит там или нет.
Эй орденоносцы, может вам пора выйти в люди и посмотреть чем народ живет? Вы оторвались своей монетарной политикой от народа, от людей. Я понимаю что Вы боитесь что при увеличении пенсий и пособий народ начнет скупать валюту , которая сегодня больше нужна главному экономическому агенту. Не начнет. НЕ ХВАТАЕТ у людей уже на жизнь. На еду уже не хватает. Проснитесь.
Ну и так же хочу обратиться к нашим единогласным защитникам интересов народа. Не кажется вам, что наше уважаемое Правительство почувствовало, что все что они вам не предложат тут же Вами принимается? Нет? Может вам, как противовес, стоит иногда приземлять их в их безразмерном желании поэксперементировать над народом и вспомнить, что одной из ваших функций является КОНТРОЛЬ в части исполнения законов исполнительной властью? Не пора ли? Геннадий Чорба Источник