Как сообщают из группы В контакте, "новость не из г. Дубоссары, но из Дубоссарского района, с. Дубово, что находится в 25-ти км от Дубоссар. Речь пойдет о р. Ягорлык, а точнее о водоеме, который расположен в 3-х км от с. Дубово. 4 дня назад, а именно 05.09.18 г. в водоеме начала одна за другой погибать рыба и погибает по сей день, причины не известны.А так как из этого водоема вода уходит дальше по р. Ягорлык, включая в этот список с. Койково, Дойбаны, Старые Гояны, а затем попадает в заповедник Ягорлык и р. Днестр.
Жителям села не в силу справиться со всем этим, поэтому решили распространить эту информацию, может кто то из участников группы знает куда можно обратиться и как можно быстрее предпринять нужные меры. Если этого не сделать в кротчайшее время , то тонны рыбы начнут разлагаться и последствия могут быть неприятными".