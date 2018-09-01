Для многих людей их увлечение становится самой главной мотивацией. Так и для нашего героя увлечение стало частью его жизни. К эффективному средству самоорганизации можно отнести увлечение танцами. Хип-хоп – это тот стиль, который чаще других можно встретить. Его можно смело назвать самым популярным танцем мира. Не смотря на то, что хип-хоп относится к уличным видам, сегодня проводятся множество чемпионатов, соревнований, фестивалей по этому виду танца.

Знакомьтесь - Вадим Шиманский, и в свои 15 лет он смог достигнуть многого.