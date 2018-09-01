"Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь" - этот слоган из нашего недавнего прошлого со смехом вспоминали участники и зрители «Nistru Jazz Fest» - Днестровского джазового фестиваля, собравшиеся в минувшее воскресенье, 9сентября, в стенах Бендерской крепости. Вечерний музыкальный марафон начался, несмотря на испортившуюся в последние дни погоду и реальную угрозу дождя. И даже поздним вечером, когда на Бендерскую крепость уже опустились сумерки и достаточно прохладный ветер холодил разгоряченные лица, джаз-фестиваль продолжал собирать меломанов - людей, которые любят джаз или занимаются джазом, а не политикой.
Операторы со штативами короткими перебежками пересекают крепостную территорию в поисках интересного ракурса или нового респондента, журналисты увлеченно ищут знаковые моменты мероприятия или известные лица в толпе зрителей; щелкают, не переставая затворы камер. Работает выносная торговля: дегустация вин, горячие закуски, попкорн и пиво/квас, на лотках выставлены изделия народных мастеров. Тут же сотрудники ипподрома в ковбойских нарядах катают на лошадях и пони детишек… И все это – на фоне настоящего джаза, который мы редко слышим вживую. Причем, традиционного, который узнают не только профессионалы, но который на слуху у простых людей.
Фестиваль «Nistru Jazz Fest» - «Днестровский джаз» - прошел здесь впервые. Тем более приятно, что не подкачал ни уровень исполнения, ни организация праздника, ни качество трансляции звука: по оценкам специалистов, именно установленная система Mccauley sound touring series обеспечила достойное звучание фестиваля.
Цели музыкального праздника - не только распространять джазовую музыку, но и показать, на что способно совместное творчество артистов с обоих берегов Днестра в противовес огромному количеству безвкусной попсы, заполонившей с начала 90-х музыкальное пространство бывшего Союза. Право- и левобережные меломаны приехали насладиться джазом в исполнении Джеты Бурлаку и Кристофора Алдя-Теодоровича в непередаваемой атмосфере Бендерской крепости. Команды джазменов и джазвумен - Оркестры «Jazz Steps» (Кишинёв) и «Jazz Quintet Dixiland Liberty» (Тирасполь), камерный хор Органного зала под руководством Илоны Степан и хор Института Искусств из Тирасполя под руководством Галины Деде показали зрителям, как исполняется джаз в Кишинёве и в Тирасполе. Фестиваль объединил не только известных мастеров, но и подарил возможность молодым музыкантам продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями: Тираспольский джаз-бэнд «Либерти» достойно открыл яркое действо, задав верный тон мероприятию.
Фестиваль «Nistru Jazz Fest» - последнее мероприятие из запланированных в рамках проекта «Voices of Moldova» («Голоса Молдовы»), осуществленного по инициативе учредителей неправительственной организации «FLORESITAS» Джеты Бурлаку и Марии Андриуцэ. Музыкальный праздник организован при финансовой поддержке посольства США в Республике Молдова и Европейского Союза в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», осуществляемой ПРООН.
От души благодаря инициаторов и организаторов музыкального праздника, необходимо, справедливости ради, все-таки подчеркнуть: если сам фестиваль был проведен на очень хорошем уровне, то условия подъезда-подхода к нему оставляли желать лучшего. Хотелось бы более благоустроенных подъездов и подходов, пандусов для колясочников и освещения за стенами крепости: идти к машине в полной темноте, спотыкаясь о многочисленные перепады брусчатки, не очень приятно. И есть надежда, что в числе первоочередных задач устроителей в будущем будет именно благоустройство территории и подъездных путей. Ведь проведение таких мероприятий способствует социально-экономическому и инфраструктурному развитию и самого города Бендеры, и всего Приднестровья в частности.
Возвращаясь к советскому слогану, стоит заметить, что «Nistru Jazz Fest» не только «не продал Родину», но даже призван способствовать ее благополучию. Ведь именно такие мероприятия позволят возрожденной крепости наращивать инфраструктуру, облагораживать и реконструировать старинную цитадель. Кроме того, проведение всевозможных летних фестивалей создает отличные возможности для обмена хорошим настроением, творческими наработками и отдыха. Джазовый фестиваль, объединяющий всех: музыкантов и зрителей-слушателей в едином порыве импровизации и ритма, явился настоящим украшением «бархатного» сезона прошедшего лета. «Nistru Jazz Fest», впервые проведенный в стенах древней крепости – это символ открытости, свободы, рождающий единые вибрации музыки, исторического антуража и души. И огненное «файер-шоу», и великолепный фейерверк, который был виден на обеих берегах Днестра, явились символичным заключением яркого, эффектного праздника.