Оно выступило автором законодательной инициативы о внесении поправок в закон «О фиксированном сельскохозяйственном налоге», которые должны, по расчетам правительства, «подстегнуть» аграриев к увеличению объемов производства.
Надо отметить, что власти не первый год выводят отрасль сельского хозяйства в число приоритетных, подставляя ей плечо в виде налоговых и иных преференций. Так, на сегодняшний день уровень налоговой нагрузки на сельхозпредприятия один из самых низких по отраслям экономики. Он составляет 19,5%, тогда как в промышленности, к примеру, 25,7%, в сфере транспорта – 25,6%. Однако все предпринимаемые меры, увы, эффективностью отчего-то не отличаются - вклад сельского хозяйства в формирование валового внутреннего продукта (ВВП) республики по-прежнему остается низким. По итогам 2016 года он составил всего 6,9%, по итогам 2017 года подрос до 8,5%. По этому показателю мы отстаем даже от наших соседей, у которых схожие с нашими агроклиматические условия: в Молдове вклад сельского хозяйства в ВВП страны составляет 12,1 %, в Украине – 11,7 %. Что уж тут говорить о советском периоде – сегодня нам до него как до Луны.
Как же мы за меньше чем три десятилетия умудрились «разбазарить» наш мощный сельскохозяйственный потенциал (говорят, во времена СССР только Слободзейский район мог прокормить полСоюза, во всяком случае, его российскую территорию)? Власти объясняют это сложившейся после распада советского Союза структурой сельхозпроизводства в республике. На заре становления ПМР, помнится, мы решили, что вполне можем обойтись без сельского хозяйства: те, прежние, советские объемы республика бы просто не переработала, а экспорт был под большим вопросом. Поэтому мы стали делать упор на промышленность: мол, произведем, продадим, сельхозпродукцию завезем.
Действительно, в течение первой пятилетки нашей независимости мы почивали на оставшихся в наследство советских лаврах, а потом оказалось, что промышленность не вытягивает страну – внешнеэкономические связи порваны, портфели заказов пусты, наша промышленная продукция неконкурентоспособна, валюты на импорт той же сельхозпродукции не хватает. И тогда, и сегодня на повестке дня одним из первых стоит вопрос обеспечения продовольственной безопасности – за эти годы мы умудрились так «перекосить» структуру сельхозпроизводства, отдавая предпочтение производству зерновых, тем самым «загубив» такие отрасли, как овощеводство, плодоводство, что до сих пор не можем выровнять ситуацию.
Так, например, по данным за 2017 год из общей площади земель сельхозугодий на многолетние насаждения пришлось порядка 7,0%, на пашни – 85,3%. При этом в структуре посевов свыше 90% занято зерновыми и техническими культурами с невысокой добавленной стоимостью.
Повторимся, чтобы вывести сельское хозяйство действительно в число приоритетных отраслей, государство предоставляет ему ряд преференций. В настоящий момент они выражаются в виде освобождения от уплаты налога на доходы организаций в части доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки (если в общем объеме доходов выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки составляет не менее 70 процентов), а также в виде применения льготной системы налогообложения. Она предполагает уплату фиксированного сельскохозяйственного налога, который заменил собой три вида платежей (единого социального налога, земельного налога, налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и иные цели). Но для перехода на эту самую льготную систему сельхозпредприятия должны соблюсти некоторые условия – так, их выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки за 10 месяцев года, предшествующего году, в котором планируется переход на данную систему, должна превышать 60 процентов от общей суммы дохода.
Правительство, разработав поправки в закон «О фиксированном сельхозналоге», предлагает увеличить этот процент до 80 – по его мнению, 80% от общей суммы дохода вполне достижимая величина для сельхозпроизводителей. При этом правительство ссылается на статистику – в прошлом году из 36 сельхозпредприятий, перешедших на льготную систему налогообложения, лишь у 5 организаций доля доходов от продаж продукции собственного производства и продуктов её переработки в структуре общих доходов составила менее 80%. По разумению правительства, предложенные им законодательные поправки (увеличение процента с 60 до 80) заставят аграриев шевелиться и увеличивать как объемы производства, так и реализации сельхозпродукции собственного производства. Иван Загоруйко