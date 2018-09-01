Данные взяты по результатам семи месяцев этого года – с января по июль включительно.

Вслед за властями и статистика утверждает, что в нашей стране все «пучком», все идет в рост. Так, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,4 % среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по республике (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов). Она составила 4 229 рублей.



Даже в традиционно «бедных» бюджетных организациях в «зарплатной сфере» случился рост – ненамного, всего на 4,5 %, но все же… По данным за январь – июль среднестатистический бюджетник получает 2830 рублей. Спешим «приглушить» возмущенные крики: «где вы видели такую зарплату»? и поясняем, что среднестатистическая зарплата это примерно тоже самое, как средняя температура по больнице. Она вычисляется следующим образом: грубо говоря, берется зарплата директора и уборщицы, делится на два, получается среднестатистическая. Если вы не получаете указанные статистикой 2830 рублей, значит, вы не относитесь к руководящей категории…



Самую высокую заработную плату в нашей стране традиционно получают работники банков, организаций страхования, электро- и радиосвязи – размер их оплаты труда значительно превысил среднереспубликанский уровень.



Так, везунчики, работающие на предприятиях электро- радиосвязи, в банковской, страховой областях получают в среднем 10 600 рублей (электросвязь), 8084 рубля (банки) и 7311 рублей (страхование). По уровню зарплаты к ним плотно приблизились работники черной металлургии – 7 966 рублей, что выше средней заработной платы по республике на 88,4%, электроэнергетики – 6 526 рублей (на 54,3%), машиностроения и металлообработки – 6 461 рубль (на 52,8%). Далее по мере убывания идут работники пищевой промышленности (5 156 рублей), производители стройматериалов (5 153 рубля), легкой промышленности (4 931 рубль).



Самую низкую зарплату – опять же традиционно – получают работники лесного хозяйства, почтовой связи, культуры и искусства, здравоохранения, организаций социального обеспечения. У них она почти в два раза ниже среднереспубликанского уровня.



Так, среднестатистическая зарплата работников социального обеспечения составляет 2 253 руб., образования – 2 846 руб., культуры и искусства – 2 532 руб., геологии и минералогии – 2220 руб. и т.д.



Словом, при наших ценах на жизнь не сильно разгуляешься – низкий уровень оплаты труда на протяжении всей нашей истории существования был и есть главным «двигателем» миграции. К нему добавьте еще фактор отсутствия рабочих мест. Вот и тянется народ туда, где лучше. По данным той же статистики, за семь месяцев этого года численность населения Приднестровья сократилась на 2 155 человек.

Семен Погребняк



