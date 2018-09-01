Министерство просвещения предлагает раз и навсегда определиться с вопросом выплаты надбавок за ученые степени (звания), полученными гражданами ПМР в государственных, а также негосударственных, общественных организациях иностранных государств (России, Украины, Молдовы и др.).
Сегодня порядок признания и установления эквивалентности (нострификации) документов иностранных государств об образовании и ученых званиях утвержден соответствующим приказом минпроса, который подразумевает, что «корочки» об «иностранном образовании» и присвоении ученых степеней – после прохождения в минпросе процедуры нострификации – признаются на территории ПМР, имеют законную силу, а их обладатели имеют право на получение надбавок к зарплате за ученые звания, также как и приднестровцы, имеющие «местное» образование и документы, подтверждающие присвоение ученой степени.
Тут необходимо акцентировать внимание на тот факт, что таким правом обладали ученые мужи, получившие образование, звания как в государственном, так и НЕГОСУДАРСТВЕННОМ вузе. За 15 лет - с 1 января 2003 года по 31 декабря 2017 года - министерство просвещения ПМР утвердило эквивалентность документов иностранных государств об ученых степенях в 559 случаях, из которых 39 свидетельств об установлении эквивалентности документов иностранных государств об ученых степенях были выданы на основании оригиналов документов, выданных негосударственными и общественными организациями образования Российской Федерации и Украины
Но сегодня минпрос посчитал такое положение вещей неправильным и, прежде всего, «разорительным» для бюджета – ведь за ученые звания выплачиваются надбавки от 70 до 200 РУ МЗП в зависимости от ученой степени (при наличии у работника ученой степени и ученого звания выплачиваются обе надбавки).
Поэтому и предпринял ряд действий по фактическому запрету выдачи подтверждающих документов лицам, представляющим документы, выданные негосударственными и общественными организациями образования Российской Федерации, Украины, других государств. А чтобы узаконить их, предложил внести поправки в закон «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих», которые конкретизируют, какие же виды документов будут давать право на надбавки. Предлагается, что это должны быть документы, выданные только ГОСУДАРСТВЕННЫМИ организациями образования соответствующих стран, предоставляемые лицами, имеющими учёную степень (звание), для получения установленной законом надбавки.
Сегодня надбавка за ученую степень (звание) выплачивается в следующих размерах: