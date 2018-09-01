Хронология получения нейтральных номеров. Как много вопросов и мало так ответов, это касается получения нейтральных номеров...
Так вот, ребятки, делюсь опытом и впечатлениями: Раз уж кроме списка документов (который на сайте конечно ещё не полный), органы оказывающие услугу, не представляют никакой информации, расскажу как это было у меня, но система на столько сырая, что не имею представления, так ли будет у вас.
Рассказываю: Понятное дело, предварительно записавшись, приходите в назначенный час, в назначенное место. В помещении стоит аппарат, в который необходимо внести ваш номер (регистрация), по идее аппарат должен выдать вам талон с номером очереди, который в последствии будет высвечивается на экранах (но на самом деле никакой талон он не выдает, и с этого начинаются все кочки данной процедуры, которые вам предстоит преодолевать) после чего отправляетесь в окошко #1. Там проверяют все ваши документы и распечатывают адресную справку (кстати, в перечне документов не сказано, что при себе нужно иметь булетин, если у вас МД гражданство). Затем вас направляют в зал, где на экране вы ищите номер своего "талона", и далее два представителя (сторона РМ и сторона ПМР) заполняют все необходимые документы. По идее эта процедура должна занимать не больше часа, но так как мы были первыми, весь этот ужас у меня закончился в 15.30, это п...ц товарищи. Мало того, что они нифига не готовы, не информированы, так и договаривались стороны между собой в процессе оформления моих документов. Далее мы пошли на парковку, где они сверили инд. номер, пофоткали его 10 раз каждый, вернулись, снова отправили на парковку снимать номера, выдали квитанцию на оплату (удовольствие стоимостью в 412.5р), после чего выдали временный тех.паспорт и наконец номера (их кстати распределяет комп, не по порядку).
Мы уже было обрадовались, но нет, на этом не всё, нас отправили проходить ТО, раз уж старый талон не действительный и нужно оплатить 210р за диагностику. На СТО нам сказали что не действительна и наша страховка, бланк которой необходимо заменить, чтоб там был новый номер госзнака. На этом ТО не заканчивается, вам всего лишь выдают "рапорт" о прохождении диагностики (туда мы кстати возвращались раза 4, если не ошибаюсь, опять же по причине того, что органы между собой не договорились. (Талон ТО вы получите через месяц, после получения постоянного тех паспорта). После долгих споров, и обсуждений стороны решили, что тем, кто будет в последствии получать новые номера, нужно будет предварительно получить тот самый "рапорт" на сто, по старым номерам, затем уже сдавать все документы в МРЭО, но опять же, это то, что обсуждали при нас, не факт, что это решение окончательно.
В общем 9 кругов ада, шесть с половиной часов времени и вуаля, мы "счастливые" обладатели нейтральных номеров, на которых и правда только три латинские буквы и три цифры, внизу какая-то светящаяся полоса и собственно всё. Ни один уполномоченный (там это любой, у кого на шее висит бэйджик), не ответил мне на вопрос, как поступить, если я намерена продавать машину, типа далее будет видно. Ни на вопрос о доверенности.
ВАЖНО!!!! Особенно для тех, кто записался на Рыбницу, чтобы не обидно было возвращаться. Если у кого-то есть ещё один техпаспорт на право управления вашим автомобилем, ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите его с собой!!!
Нельзя не отметить, что исполнители сей процедуры очень лояльны к недочетам, и терпеливо ждали, пока мы в очередной раз исправляли ошибки бюрократии. Источник: вайбер паблик "Приднестровье"