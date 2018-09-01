После оглушительного поражения в матч е с Люксембургом (0:4) в рамках нового турнира УЕФА - Лиги Наций - сборная Молдовы выглядела андердогом в матче с Беларусссией, который состоялся поздно вечером на стадионе "Зимбру".

Белорусы несколькими днями ранее разгромили дома Сан-Марино со счетом 5:0 и вполне молги рассчитывать на то, чтобы увезти из Кишинева очередные три очка.



Но гостям не помогли ни более высокий класс, ни сотня фанатов, спокойно перекрикивавших фанов молдавской сборной. К счастью, наши ребята после Люксембурга не сломались, играли уверенно,а в концовке встречи имели два убойных момента и могли даже выиграть. Но матч завершился нулевой ничьей. Есть у Молдовы первое очко в турнире Лига Наций!



В параллельном матче нашей группы D Люксембург на выезде разгромил санмаринцев со счетом 3:0 и возглавил нашу группу. Думается, ненадолго.