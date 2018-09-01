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Игорь Додон: Аморальные фестивали необходимо объявить вне закона

Игорь Додон: Аморальные фестивали необходимо объявить вне закона
Игорь Додон подчеркнул опасность для общества ЛГТБ-пропаганды.

14 сентября, президент Молдовы выступил на открытии Всемирного конгресса семей в Кишиневе. Он обратил внимание на опасность распространения аморальных ценностей в обществе.

Одним из каналов пропаганды распада традиционной семьи стали структуры, поддерживающие ЛГТБ-движение. Глава государства подчеркнул, что такой пропаганде не может быть место в обществе. По его мнению, проведение любых публичных мероприятий, распространяющих идеи однополой и нетрадиционной любви, должно быть объявлено вне закона.

- Хочу отдельно остановиться на пропаганде явлений, оскорбляющих наши ценности и общественную мораль. Я убеждён: такой пропаганде не должно быть места в нашем обществе. Проведение фестивалей и других мероприятий, способствующих распространению аморальных принципов, должно быть решительно осуждено, вплоть до объявления их вне закона, - выразил уверенность Игорь Додон.

Президент напомнил, что согласно церковным канонам семьей может считаться только союз мужчины и женщины. Глава государства подчеркнул, что дети должны воспитываться и расти только в рамках традиционной семьи.
- Семья является самым важным социальным институтом. Христиане называют семью малой церковью. К сожалению, сегодня институт семьи подвержен эрозии и разрушению. Мы видим увеличение числа разводов и абортов. Есть еще более серьезные угрозы - философия или даже антисемейная идеология. Каждый ребенок должен воспитываться, и воспитываться в семье. И семья - это исключительно союз между мужчиной и женщиной - отцом и матерью, - отметил президент.

Игорь Додон заявил, что он объявляет следующий 2019 год годом семьи в Молдове. По его словам, государство должно направить максимум усилий на объединение всех здоровых инициатив, организаций и сообществ ради достижения главной цели – укрепления института семьи.

– Именно поэтому, для консолидации общества вокруг всеобъемлющей программы поддержки семьи, материнства и детства как основы будущего нашего государства - Республики Молдова, я официально объявляю 2019-й год в нашей стране годом семьи. Мы направим максимум усилий, в том числе через государственную политику в этой области, на объединение всех здоровых инициатив, организаций и сообществ ради достижения главной цели – укрепления института семьи. И да поможет нам в этом Бог! - сказал Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что Партия социалистов выдвинула десятки социальных законопроектов, направленных на улучшение условий жизни и поддержку молодых семей, материнства и детства.

- Хочу отметить, что пропрезидентская Партия социалистов выдвинула в парламенте десятки социальных законопроектов, направленных на улучшение условий жизни и поддержку молодых семей, материнства и детства. В рамках благотворительного фонда первой леди Din suflet за последние два года через программы поддержки и реконструкции детских садов по всей стране была оказана помощь около 38 тысячам школьников в начальных классах и детей дошкольного возраста. Фонд первой леди Din suflet осуществляет единовременную выплату в размере 4 тысяч леев семьям, в которых родился четвертый и каждый последующий ребенок. Считаю необходимым с самого раннего возраста прививать детям любовь и привычку к здоровому образу жизни. В этой связи мы внедряем комплексную общенациональную программу по строительству и развитию объектов для бесплатного массового спорта. Потому что для нашей страны каждая молодая семья, каждый родившийся ребенок - это богатство, которое нужно оберегать, о приумножении которого нужно заботиться, - сообщил президент.

  • Сегодня, 05:44
  • DTV
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